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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

01 Nisan 2024 Pazartesi 10:05

 
  Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 2334/9 Sokakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İş yeri alevlere kapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikası yanında bulunan akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması büyük faciayı önledi. Geri dönüşüm fabrikası küle dönerken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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