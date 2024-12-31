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Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları iki vatandaşı 3 milyon TL dolandırdılar

Kocaeli'de yaşayan 2 kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon TL dolandıran şahıslar, polisin 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları iki vatandaşı 3 milyon TL dolandırdılar

31 Aralık 2024 Salı 11:02

  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde yaşayan 2 vatandaşa kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtarak 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul, Konya ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda B.Y., B.S., Y.E.S., Ö.M.P. ve H.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Y.E.S., Ö.M.P. ve B.S. tutuklanırken, B.Y. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İHA
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