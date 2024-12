Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları iki vatandaşı 3 milyon TL dolandırdılar Kocaeli'de yaşayan 2 kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon TL dolandıran şahıslar, polisin 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalandı.

31 Aralık 2024 Salı 11:02