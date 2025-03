ANKARA'DA GİRİB'İN İFTAR PROGRAMI VE TARİHİN CANLI ŞAHİDİ NURETTİN DEDE

Ramazan bereketi ve iftar coşkusunu yaşamaya devam ediyoruz. Giresun İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) in Ankarada düzenlediği iftar programına çok sayıda milletvekili iş adamı bürokrat ve STK başkanı katıldI

Ankara yeni mahalle kentindeki Yaşayan bir müze olan Ankara konağında düzenlenen iftar programı tam anlamı ile Giresun ve Kocaeli zirvesine dönüştü

Istanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göz altına alındığı Türkiye’de siyasi havanın gergin olduğu güne denk gelen iftar programına Ak parti. CHP MHP VE İYİ parti millet vekilleri ayni masayı paylaşıp konuşma yapmalarına rağmen siyasi konuşma yapmamaları gerçekten çok güzel ve ramazan ruhuna uygun tam anlamı ile iftar coşkusu yaşattı

GİRİBİN ANKARA İFTARINDAN NOTLAR

GİRİB in Ankara'da düzenlediği geneleksel iftar proğramı Ankara Konağında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda açılış konuşmasını GiRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak, yaptı . Başkan Tokmak davetlerine icabet eden konuklarına teşekkür ederek," Bu akşamki iftar proğramımız da önceki Ramazan larda olduğu gibi yine olağan bir katılım sağlandı emeği geçen yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu tür organizasyonlar aynı zamanda Giresun'luların birliği tanışması ve kaynaşma anlamını taşıyor.

Bu birlikteliği Giresun'lu hemşehrilerimiz, daha büyüterek saygın bir Giresun lobisi yapabilen STK oluşturma için çok ciddi çalışıyoruz vede çalışacağız dedi.

GİRİB BAŞKANI KEMAL TOKMAK ANKARADA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMA AN İTİBARİ İLE

GiRİB İftar programına katılan siyasi parti temsilcileri birlik beraberlik mesajları verdiler. AK Parti Parti Giresun milletvekili Nazım Elmas Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler,Harun Özgür Yıldızlı,Balıkesir MV.Serkan Sarı Kırklareli MV.Vecdi Gündoğdu, MHP Giresun Mv Ertuğrul Gazı Konal, İYİ parti İstanbul Mv Giresun'lu Burak Akburak ve İYİ Parti GİK üyesi Ünzile Yüksel, Giresun'lu Ankara bürokratları, teknorat, Daire Müdürleri,Birim Amirleri , İş İnsanları,STK temsilcilerinin yoğun katılımı ile GiRİB Genel Başkan Yardımcıları yönetim kurulu üyeleri Şube başkanları ve yönetimleri eksiksiz katılım sağladılar.

Katılımcılardan AK Parti Giresun milletvekili Nazım Elmas Giresun'lu iş insanlarınin Giresun'a yatırım yapmasını talep ederek GiRİB in doğru istikamette olduğunu söyledi.

Kocaeli milletvekili Nail Çiler,Fahri Giresun'lu olduğunu her daim Giresunluların yanında olduğunu bilinmesini davetettikleri her programda GİRİB in yanında olduğunu açıkladı

GİRİBİ İN ANKARADA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA KOCAELİ MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER İN YAPTIĞI KONUŞMA AN İTİBARİ İLE

Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı Giresun'luların sıcak ve samimi insanlar olduğunu hangi kapıyı çalsaniz aç kalmasın dediler.

GİRİBİ İN ANKARADA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA KOCAELİ MİLLETVEKİLİ HARUN ÖZGÜR YILDIZLI NİN YAPTIĞI KONUŞMA AN İTİBARİ İLE

Giredun milletvekili Ertuğrul Gazi Konal Kim bizde ne talep ederse destek olmak için elinizden geleni yapmaya hazırım dedi.

GİRİBİ İN ANKARADA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA GİRESUN MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL GAZİ KONAL IN YAPTIĞI KONUŞMA AN İTİBARİ İLE

GİRİBİ İN ANKARADA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINDA GİRESUN MİLLETVEKİLİ PROF DR NAZIM ELMAS İN YAPTIĞI KONUŞMA AN İTİBARİ İLE

İYİ Parti İstsnbul Burak Akburak'da Giresun birlikteliğine vurgu yaparak katılımcıları selamladı.

Kapanış kısmında GiRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak yönetim kurulu üyelerini tanıtarak önemli olan birlikte bir kaç saat geçirmek ve günün maneviyatını yaşamak diyerek katılımcılara teşekkür etti.Yüce rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetlermimizi kabul etsin dedi.

Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildikten sonra

GiRİB yönetim kurulu değerlendirme toplantısına geçildi.

ANKARA KONAĞINDA İFTAR COŞKUSU

Ankara Yeni mahallede Ankara kulübü tarafından işletilen Ankara konağı müzesinde Ankara tarihinde belgesel tadında tarih ve kültür yolculuğu yaptık

Keşke her il ve ilçemizde şehrin Tsrih ve kültürümün sergilendiği bu tür müze ve kültür evleri olsa

Ankara konağı kütüphane sergi alanları. Konferans salonu ve lokantaları ile tamnanlamı ile yaşayan bir müze. GİRİB in iftar programı Ankara konağında gerçekleşti

ANKARA KONAĞI

Ankara Konağı, Ankara’nın kültürel mirasını geçmişten geleceğe taşıyor. Yenimahalle'nin eski belediye başkanlarından Abdurrahman Oğul Türk zamanında temeli atılan ancak ekonomik şartlardan dolayı tamamlanamayan muhteşem eser Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın girişimleriyle 2013 yılında yeniden yapılmaya başlandı ve 2015 yılında Başkent'e hizmet vermeye başladı. Mimari çizgisiyle herkesin takdirini kazanan bu muazzam eser Ankara'nın dış ilçelerinin de değerlerini bünyesinde barındırıyor. İçinde aynı anda 2500 kişiye ev sahipliği yapabilen 4 salonu bulunan tesiste, Ankara yemeklerinin verildiği bir de restoran bulunuyor.

ANKARA DA TARİHİN CANLI ŞAHİDİNE VEFA ZİYARETİ

ANKARADA AİLE BÜYÜĞÜMÜZ NALLIHAN TARİHİ YEŞILYURT HAREMİ KÖYÜ EŞRAFINDAN 90 YAŞINDAKİ NURETTİN AMCAYI OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE ZİYARET EDİP ELİNİ ÖPÜP HAYIR DUASINI ALIP RAMAZAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİK

EŞİMİN MEMLEKETİ ANKARA NALLIHAN İLÇESİ TARİHİ YEŞİLYURT HAREMİ KÖYÜNÜN CANLI ŞAHİDİ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Belgesel Tadında Nallıhan Yeşilyurt Haremi Köyünde Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman’ın bugünkü canlı yayınlı makalesini sizlere sunuyoruz. Gebzegazetesi

ve gazete gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 4 Temmuz da yayınlanan makalemiz

Köylerimizi şenlendirmeliyiz , köy hayatı ve tarımı teşvik etmeliyiz. Gazeteci ve belgeselci olarak köylerle ilgili belgeseller çrkiyoruz. Yine köylerdeyiz.

Ankara Nallıhan ilçesi tarihi Yeşilyurt (Haremi) Köyünden köylerini unutmayıp sevenlere köy hayatını yaşayan ve yaşatanlara selam olsun diyerek belgesel çekiyoruz.

Bir çok tv kanalında yayınlanan Devri alem belgesel programı

olarak Temmuz 2022 de Yeşilyurt köyünden canlı yayın yaptık.

Canlı yayınları sizlerle paylaşıyorum

Nallıhan Yeşilyurt köyü ile ilgili daha önce yaptığımız canlı yayın ve yazdığımız makaleleri sizlerle Yeşilyurt köyünden bir kez daha paylaşıyorum.

Devrialem Nallıhan Yeşilyurt köyünde

Orada bir köy var Uzak da değil yakında Anadolu’nun her hangi bir ilinde O köyler bizim köylerimiz Çocukluğumuzun geçtiği , Ata dede ebe ve ninelerimizin mezarlarının olduğu köyler. Devletimizin temel taşı köyler Gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız yerler. Köyler millet olma bilincimizin ilk hamurunun yuğrulduğu yerler.

olarak Anadolu köylerindeyiz

Sıla’yı Rahim kültürü yaşasın, köyler virane olmasın eler yıkılıp bahçeler kurumasın diye Devrialem belgesel programı olarak köy kültürünü araştırıyor köylere vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt köyünde ihtişamlı bir köy tarihinin izini sürüyor tarihe not düşüyoruz.

Adını Tanrı dağlarının Kırgızistan’daki Alato dağlarından alan Bolu aladağlara sırtını dayayan Yeşilyurt köyü çam ormanları ile kaplı buz gibi soğuk suların aktığı köyde kiraz üzüm elma başta olmak üzere her çeşit meyve oluyor.

Türkistan mimarisi ile Bir birine geçmeli ağaç direklerle çantı tekniği ile yapılan köy evleri yıkılıp yok oluyor.

Yeşillikler içinde muhteşem bir tabloyu Andırın Muhtarlık tarafından her yıl kurban kesilip türbe bayramları ile anılan etrafında bir çok Allah dostu Horasan Eren’i evliya Alim ve Alperen’in türbe ve mezarlarının olduğu Yeşilyurt köyünün Kutsal yer anlamına gelen Harami adı 1950 yılında millideğerlere düşman köy öğretmeninin girişimi ile köyün adı. Kırk haremiden geliyor diye. Yeşilyurt olarak değiştirilmiş

Köy ve yer adlarının değiştirilmesi o bölgenin geçmişle olan bağlantısını kopartıyor. Tıpkı Büyükşehir yasası ile tüm köylerin adının mahalle olarak değiştirilmesi gibi Nallıhanın tarihi Haremi Yeşilyurt köyünden devletimizin ilgili ve yetkililerine çağrıda bulunuyorum köyden çevrilen mahalleler de köy adı korunmalı. Örneğin Kocaeli Gebze Aren Köyü mahallesi Dilovası Çerkeşli Köyü mahallesi diyerek köylerin tarihi yaşatılmalı geçmişle bağlantısı kopartılmamalı.

Sılayı Rahim Kültürünü yaşatmak için geldiğim Nallıhan Haremi Köyünde evlatlarımın Annesinin büyük dedesi Türkmenlerin damadı Konya Alaettin Medresesinde 30 yıl müderrislik yapmış Alaettin dedenin oğlu. Merhum İlyas dede tarafından. 80 yıl önce yapılmış tarihi köy evinde mis gibi köy havasında tüm yorgunluğumu atarak kuş sesleri eşliğinde gemişin nazlı yadiğarı köy evlerin belgesel görüntülerini çekiyorum evin duvarında fotoğrafı asılı olan merhum İlyas dedenin kasketli ve sakallı fotoğrafı çok şey anlatıyor.

Bu tarihi köy evi ile yaşıt eşimin babası Alaettin Koçak ve Amcası Nurettin Koçak’la

. olarak Haremi Köyünün tarihi ile ilgili canlı yayın yaparak belgesel çekimi yapıyoruz.

Evlatlarımız ve torunlarımızın ellerinden tutalım

Hadi gel köyümüze dönelim diyelim

Bu gün vefasızlığa uğrayıp bir kısmı yıkılıp yok olsana her biri tarihi abide gibi duran bu evlerde nice hatırlar yaşandı bu gün ıssız ve çocuk sesine hasret bu köy sokaklarında çocuklar hangi oyunları oynadı kim bilir

Orada bir köy var Anadolu’da

Uzakda değil gönlümüzde