Toplu taşımada yaz tarifesine geçiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran’dan itibaren otobüs ve tramvaylarda yaz sefer saatlerine geçileceğini duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran Pazartesi gününden itibaren otobüs ve tramvaylarda yaz sefer saati uygulamasına geçiyor. Güncel tarifeler

www.e-komobil.com

ve

www.kocaeli.bel.tr

adreslerinden ulaşılabilecek.

VATANDAŞLAR İÇİN KOLAY ERİŞİM İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlaması ve 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte toplu taşıma seferlerinde düzenleme yaptı. Yeni sefer saatlerine dair tüm detaylar, vatandaşların hizmetine sunulurken, değişiklikler hakkında bilgi almak isteyenler, www.e-komobil.com mobil uygulama ve www.kocaeli.bel.tr adresinden güncel sefer saatlerine ulaşabilecek.

KONFORLU VE VERİMLİ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konfor ve verimliliği artırmayı amaçlayan bu düzenlemeyle, vatandaşların seyahatlerini daha rahat planlamalarını sağlamayı hedefliyor.



(Ömer İLGEÇ)