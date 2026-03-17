GENEL:
Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin’den Vali İlhami Aktaş’a Davet

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Vali İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek 20 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek olan Geleneksel Kent Bayramlaşması programına davette bulundu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin'den Vali İlhami Aktaş'a Davet

17 Mart 2026 Salı 18:34

Ziyarette konuşan Başkan Çetin, Kocaeli’de uzun yıllardır sürdürülen ve kentin önemli geleneklerinden biri haline gelen Kent Bayramlaşması programının, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti. Çetin, Vali İlhami Aktaş’ın programa katılımının kendileri için büyük bir anlam taşıyacağını ifade ederek teşriflerinden onur duyacaklarını dile getirdi.

Vali İlhami Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Geleneksel Kent Bayramlaşması hakkında Başkan Çetin’den bilgi aldı. Vali Aktaş, nazik davetleri dolayısıyla Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin’e teşekkür ederek, böylesine anlamlı programların toplumsal birlik ve beraberliğe önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

