GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda

Büyükşehir, 440 personel ve 235 araç-iş makinesi ile hem şehir merkezinde hem de ilçelerde karla mücadeleye hazır

Büyükşehir yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda

04 Şubat 2025 Salı 12:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasının ardından görev koordinasyonunu hızlı bir şekilde yaptı. Ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla ulaşımda aksama yaşanmaması adına teyakkuza geçti.

 

TÜM İLÇELERDE HAZIRLIKLAR TAMAM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Karla Mücadele Ekipleri, kentin tüm ilçelerinde ve köy yolları ile yüksek kesimlerde beklenen kar yağışına karşı, yol açma ve tuzlama çalışması için hazırlıklarını tamamladı. 235 araç-iş makinesi ve 440 personelden oluşan Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde ve özellikle kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde hazır kıta bekliyor.

 

EKİPLER HAZIR KITA BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olumsuzluk yaratacak her türlü duruma karşı her an hazır kıta bekliyor. Bu bağlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası özellikle kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde olumsuz bir durum yaşanmaması için ön hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir, meteorolojik raporları da inceleyerek, yağışın son bulacağı ana kadar çalışmaya ve nöbet tutmaya devam edecek. Kentimizin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ekipler yolların açık kalması için çalışmaları başlattı.

 

440 PERSONEL, 235 İŞ MAKİNESİ

Büyükşehir Yol Bakım Timi ve A Takımı’ndan oluşan Karla Mücadele Ekipleri, 440 personel ve 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı görev yapıyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor.

 

47 TON TUZ REZERVİ VAR

Büyükşehir, buzlanmayı önlemek için 47 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 15 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BEYAZ KAR MANZARASI İLE ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYUNDA DEVRİ ALEM BEYAZ KAR MANZARASI İLE ŞİFALI DÜMBÜLDEK SUYUNDA...
Eskişehir Porsuk Irmağından Belgesel Tadında Canlı Yayın Eskişehir Porsuk Irmağından Belgesel Tadında Canlı...
ESKİŞEHİR ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KURŞUNLU KÜLLİYESİNDEN CANLI YAYIN ESKİŞEHİR ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KURŞUNLU KÜLLİYESİNDEN...
ESKİŞEHİR TARİHİ ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI İLE BELGESEL SÖYLEŞİ ESKİŞEHİR TARİHİ ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI...
Dünya Sulak Alanlar Günü, ‘Flamingo Şenliği’ ile kutlandı Dünya Sulak Alanlar Günü, ‘Flamingo Şenliği’...
Okul giriş ve çıkışları zabıta ile daha güvenli Okul giriş ve çıkışları zabıta ile daha güvenli
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BEYAZ KAR MANZARASI İLE ŞİFALI DÜMBÜLDEK...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önce yazmış olduğu...

Haberi Oku