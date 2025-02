Büyükşehir yoğun kar yağışına karşı teyakkuzda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasının ardından görev koordinasyonunu hızlı bir şekilde yaptı. Ekipler, yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla ulaşımda aksama yaşanmaması adına teyakkuza geçti.

TÜM İLÇELERDE HAZIRLIKLAR TAMAM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Karla Mücadele Ekipleri, kentin tüm ilçelerinde ve köy yolları ile yüksek kesimlerde beklenen kar yağışına karşı, yol açma ve tuzlama çalışması için hazırlıklarını tamamladı. 235 araç-iş makinesi ve 440 personelden oluşan Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde ve özellikle kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde hazır kıta bekliyor.

EKİPLER HAZIR KITA BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olumsuzluk yaratacak her türlü duruma karşı her an hazır kıta bekliyor. Bu bağlamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası özellikle kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde olumsuz bir durum yaşanmaması için ön hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir, meteorolojik raporları da inceleyerek, yağışın son bulacağı ana kadar çalışmaya ve nöbet tutmaya devam edecek. Kentimizin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ekipler yolların açık kalması için çalışmaları başlattı.

440 PERSONEL, 235 İŞ MAKİNESİ

Büyükşehir Yol Bakım Timi ve A Takımı’ndan oluşan Karla Mücadele Ekipleri, 440 personel ve 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı görev yapıyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor.

47 TON TUZ REZERVİ VAR

Büyükşehir, buzlanmayı önlemek için 47 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 15 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

(Ömer İLGEÇ)