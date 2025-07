Gonca’ya her yönüyle tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa standartlarında tasarlayıp Türkiye’ye örnek olacak şekilde hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli basınından da büyük övgü aldı. Gazeteciler, “Sevgiyle yapılmış, Türkiye’ye örnek” diyerek tesise tam not verdi.

MERKEZİ GEZDİLER, HAYRAN KALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan ve özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmayı hedefleyen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla tanıttı. Bakan Göktaş’ın katıldığı program öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli basınına merkezi gezdirdi, bilgilendirmede bulundu. Başkan Büyükakın ile birlikte eski Vinsan Kampüsü içerisinde, 10 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezen ve merkezi yakından keşfeden basın mensupları, Türkiye’ye örnek olacak proje üzerine düşüncelerini paylaştı.

Sadun Çetin - Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Kendi gözlerimle ilk kez gördüm ve gerçekten hayran kaldım. Pek çok hizmetin bir arada verildiği bir merkez olmuş. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben burada hizmet alan engellilerin yüzündeki gülücükleri gördüm. Hepsi seviniyorlar, mutlular. Kimi berberde, kimi kuaförde, kimi alışveriş yapıyor, kimi meslek öğreniyor. Beklediğimden çok öte çıktı. Özetle söylemek gerekirse, gerçekten güzel, işlevsel ve Türkiye’nin örnek alacağı bir proje olmuş.

Orhan Balcı - Mavi Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Mükemmel bir tesis olmuş. Böylesi bir şeyi düşünmek en önemli noktaydı, planlayabilmek çok önemli bir nokta ama hayata geçirip bu şekilde hizmete sokabilmek çok daha önemli. Gördük ki her yaştan engelli bireyler burada, gerek bireysel gerekse toplumsal olarak bir eğitim alıyorlar. Büyükşehir Belediyesi, buradaki bireyler için hayata farklı bir bakış açısı getirmiş. Bunu ilerleyen zamanlarda çok daha iyi göreceğiz. Bir İzmitli, bir kent insanı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Adem Turgut - Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni her şeyden önce sadece bir belediyecilik projesi olarak görmüyorum. Daha çok sevgiyle yapılmış bir iş gibi duruyor. Çünkü burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile gezerken, merkezden yararlanan çocukların ve kişilerin başkana davranışlarını gördüm. Gonca, bir belediyecilik işi değil; sevgi işi olarak görünüyor. Türkiye’de bu kadar fonksiyonel bir çalışmayı ilk kez bir arada görüyoruz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık.

Ahmet Sezgin - Tv 41 Genel Koordinatörü

Bu kent içi kazanım projelerinden bir tanesi ve çok güzel. Burası özel bireyler için özel bir mekân. Kocaeli’de bu tür projelere adeta alıştık. Şanslı bir kentteyiz, şanslı bir başkanla yönetiliyoruz. Kendisine, kendim ve kentim adına teşekkür ediyorum.

Engin Şahin - En Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Ben, buradan hizmet alan bir anneyi ve bir babayı dinledim. Dolayısıyla ben aslında bu projeyi en çok onlardan duydum. Onları dinleyince projenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten çok değerli bir proje. Anne ve babaların mutlu olması da çok kıymetli.

Bahar Kaymakçı - Kocaeli Fikir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Gerçekten muazzam bir yer. Özellikle engelli bireyler ve aileleri için bulunmaz bir yer. Gözlerim yaşararak, inanılmaz bir şekilde dolaştım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Cihan Baylan - Son Kocaeli Gazetesi Genel Koordinatörü

Açıkçası, 25 yıllık gazetecilik geçmişimde böyle bir tesisi ilk defa görüyorum. Sosyal belediyecilik anlamında dezavantajlı ailelere destek verilmesi, yerel yönetimler tarafından çok kıymetli ve çok özel bir davranış. Daha önceden beri Kocaeli’de böyle bir tesisin eksik olduğunu düşünüyordum. Tahir Bey’in de bu konudaki hassasiyetini kamuoyu olarak biliyorduk. Kocaeli’ye yakışır, insanların sorunlarını çözecek güzel bir tesis oluşturdukları için Büyükşehir yöneticilerine, Tahir Başkan başta olmak üzere teşekkür ediyorum.

Furkan Çalışkan - Gazetem Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni

Ben buraya gelmeden önce bir araştırma yaptım. Gonca’nın Avrupa’daki örneklerine baktım. Özellikle Letonya’da, İrlanda’da ve Hollanda’da öne çıkan özel bireylere yönelik merkezler var. Ama kimi omurilik felçli bireylere ayrılmış, kimi istihdam üzerine bir alan yaratıyor. Aslında merkezleri bölüm bölüm ayırmışlar. Buraya geldiğimde gördüm ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem özel bireylerin evdeki yaşam alanından iş hayatına atılımına hem de sportif faaliyetlerine kadar çok bütüncül, müthiş bir merkez yapmış. Kentimiz adına çok kıymetli bir iş olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

İlker Akşit - Kocaeli Denge İmtiyaz Sahibi

Gerçekten inanılmaz, tek kelimeyle büyüleyici bir merkez olmuş. Engelli bireyler ve aileleri gerçekten çok şanslı. A’dan Z’ye engellilerin hayata adapte olabileceği, hayata tutunabileceği her şey düşünülmüş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkesin eline sağlık. Allah razı olsun.

Tuğrul Kırankaya - Mavi Kocaeli Gazetesi Köşe Yazarı ve İdari Müdürü

Mükemmel bir tesis. Türkiye’de eşi benzeri yokmuş ve dünyada da sayılı örnekleri varmış. Çok iyi düşünülmüş ve çok güzel bir yerde tasarlanmış. Tahir Başkan’a teşekkür ederiz.

Uğur Ulusoy - Bugün Kocaeli Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile merkezi kent basını olarak gezdik. Yaklaşık 10 bin metrekarelik çok güzel bir tesis burada hayata geçirilmiş. Dezavantajlı kardeşlerimiz için her türlü detay düşünülmüş. Her türlü sosyal alan, müzik alanı, spor alanı, yemek alanı, onları hayata kazandıracak her türlü mekân bu tesiste yer almış. Kocaeli için gerçekten güzel ve büyük, harika bir yatırım olmuş. Emeği geçenlere, kent basını ve bu kentte yaşayan biri olarak teşekkür ediyorum.

Yüksel Demirdaş - Özgün Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Türkiye’de bir ilk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından harika bir yer yapılmış. Daha doğrusu, çocuklar için çok güzel bir hizmet olmuş. Gerçekten çok beğendim. Kocaeli için hayırlı olsun.

“BEN DE VARIM” ATÖLYELERİ İLGİ ODAĞI

Öte yandan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla çok yönlü hizmetler sunuyor. Bakan Göktaş’ın tanıtım konuşmasında dikkat çektiği ve kendisini heyecanlandırdığını belirttiği “Ben de varım atölyeleri”, merkezin en dikkat çekici hizmetlerinden biri. Bu atölyelerde saç kesimi, kahve hazırlama gibi temel eğitimlerin yanı sıra tiyatro, resim ve seramik gibi sanatsal faaliyetler de sunuluyor.

GÜNLÜK VE DİJİTAL YAŞAMA HAZIRLIK

Merkezde yer alan market eğitimi, kasiyerlik, baristalık ve içerik üretimi gibi alanlarda da eğitimler veriliyor. Böylece özel bireylerin günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmeleri ve dijital dünyada da aktif yer alabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca sportif gelişimi desteklemek amacıyla 14 farklı branşta faaliyet gösteren “Sporda ben de varım” atölyeleri de büyük ilgi görüyor. Tüm bu özellikleriyle Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte.

“HER ÇİÇEK ÖNCE GONCADIR”

“Her çiçek önce goncadır” mottosuyla kurulan merkez, özel bireylerin filizlenen hayatlarını zamanla çiçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Sadece bireylere değil, ailelere de destek sunan merkezde, özellikle annelere yönelik riskli gebelik sürecinden itibaren bilgilendirmeler yapılıyor. Ebeveynler için düzenlenen eğitimlerle hem süreç yönetimi sağlanıyor hem de aileler birbirleriyle kaynaşarak çocuklarının gelişimine katkı sağlıyor. Ortak atölyelerle de ailelere çocuklarıyla kaliteli vakit geçirme imkânı sunuluyor.

ATÖLYELER, EN AKTİF ALANLAR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, İzmit eski Vinsan Kampüsü içerisinde 9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alan üzerinde kuruldu. Avrupa standartlarında tasarlanan yapı; eğitimden istihdama, sanattan spora, kişisel bakımdan psikolojik desteğe kadar yaşamın her alanında engelli bireyler için vazgeçilmez bir ortam sunuyor. Gonca’da yer alan birbirinden özel atölyeler, merkezin en aktif noktası olacak. Özel gereksinimli bireylerin en çok vakit geçirdiği alanların başında gelen atölyelerde; saç kesimi, kahve pişirimi ve çeşitli mutfak deneyimleri paylaşılıyor. Bireyler burada yalnızca eğitim değil; yaşam becerilerini, özgüvenlerini ve hayallerini geliştiriyor.

HANGİ ATÖLYELER BULUNUYOR?

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yer alan atölyeler şöyle; Berber ve Kuaför Atölyesi, Barista ve Mutfak Atölyeleri, Market ve Kasiyerlik Eğitimi, Stüdyo ve İçerik Üretim Alanı, Bahçecilik ve El Sanatları, Sanatta Ben de Varım, Sporda Ben de Varım, İstihdamda Ben de Varım.



(Ömer İLGEÇ)