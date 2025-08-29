İSU, su tasarrufunda çağ atlıyor

HEM YATIRIM HEM TASARRUF

Mevsimsel kuraklık sonrası barajlardaki su miktarının azalmasıyla harekete geçen İSU, susuzluk yaşanmaması adına birçok projeyi hayata geçirirken bir yandan da vatandaşları tasarrufa davet ediyor. Bu kapsamda yeni içme suyu kaynakları devreye alınırken arıtma tesislerinde de kapasite artışı yapıldı. Kayıp ve kaçakları da en aza indirmek için son teknolojiyi kullanan İSU, sanayi kuruluşlarında geri kazanım suyu kullanımını artıracak yatırımlarına da ağırlık verdi.

11 ADET SU KUYUSU AKTİF HALE GETİRİLDİ

Derince’de bulunan Çınarlıdere’nin suyunu arıtmak amacıyla inşa edilen “Çınarlı Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi” günlük 12.000 metreküp kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Yaz aylarında Çınarlıdere’nin debisinin azalması ihtimaline karşı ise aynı bölgede alternatif kaynak oluşturmak için 6’sı mevcut, 5’i yeni olmak üzere toplam 11 derin su kuyusu devreye alındı. Bu kuyulardan sağlanan ham su, tesis üzerinden arıtılarak şehre verilmeye başlandı. Böylece Yuvacık Barajı üzerindeki su baskısının da azaltılması hedefleniyor.

KANDIRA, DERİNCE VE KÖRFEZ’E HAM SU KAYNAĞI TEMİNİ

Kandıra’da bulunan Dudutepe Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi 30.000 metreküpten günlük 42.000 metreküpe yükseltildi. Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde artan su ihtiyaçları bu kapasite artışı ile karşılanıyor. Bu sayede Namazgâh barajından daha fazla ham su temin edilerek şehir şebekesine dâhil edildi.

AVLUBURUN’DA KAPASİTE ARTIŞI YAPILDI

Eylül ayında devreye alınacak olan Avluburun Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisinde kapasite artışı yapıldı. Kartepe’de bulunan ve 22.500 metreküp kapasiteli olan mevcut içme suyu arıtma tesisinin kapasitesi, günlük 34.500 metreküpe yükseltildi. Kandıra, Kartepe ve İzmit ilçelerinde artan su ihtiyaçları yine bu kapasite artışı ile karşılanacak. Bu sayede daha fazla ham suyun temini yapılarak şehir şebekesine dâhil edilecek.

YENİ KAYNAKLAR İLE SU KRİZLERİ ÖNLENİYOR

Alternatif su kaynaklarını devreye almak için dere, kaynak ve yüzey suları üzerinde yeni içme suyu kaynakları devreye alındı. 2019-2025 yılları yapılan 357 kaptajla saniyede 384 litre, yıllık yaklaşık 12 milyon 110 bin metreküp doğal içme suyu kazanımı sağlandı. Bu miktar, Yuvacık Barajı kapasitesinin yüzde 24’üne eşdeğer. Bu çalışmalar sayesinde içme suyu şebekesine entegre edilen yeni kaynaklar, yaz aylarında yaşanabilecek su krizlerinin önüne geçmekte önemli rol oynuyor.

KURAK DÖNEMLERDE SU KUYULARI DEVREYE ALINIYOR

2024 yılında yaşanan kuraklık döneminde devreye alınan 90 adet derin su kuyusundan geçtiğimiz yılda yaklaşık 9,1 milyon metreküp su temini sağlandı. 2025 yılında da devam eden kuraklık sebebiyle mevcut kuyulara ilave olarak 22 adet derin su kuyusu daha devreye alınarak aylık yaklaşık 570.000 metreküp su sisteme kazandırılarak kuyu suyu kapasitesi yüzde 15,5 artırıldı. 2025 yılında Ağustos ayı itibarıyla toplamda 112 adet derin su kuyusundan yaklaşık 6,5 milyon metreküp su temin edilerek sisteme aktarıldı.

KAYIP KAÇAKLAR DİJİTAL ORTAMDA İZLENİYOR

Kent genelinde ömrünü dolduran 253.074 metre içme suyu hattı yenilendi. 2024 yılında yüzde 23,89 olan kayıp-kaçak oranı, Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 23,27’e düşürülerek 2.437.720 metreküp su tasarrufu sağlandı. SCADA, SUİS ve İKABİS gibi uygulamalar ile altyapı sistemleri, dijital ortamda izlenip yönetiliyor. SUİS programı sayesinde her bir depo ve alt izole bölgelerdeki fiziki kayıp kaçaklar su denge raporları hazırlanıp saha ekiplerince minimize ediliyor. İçme suyu şebekelerinde klor seviyesi, pH değeri ve debi ölçümleri SCADA sistemi ile anlık olarak izleniyor. Bu sayede hem su kalitesi hem de şebekedeki anlık değişimler kontrol altında tutuluyor.

GERİ KAZANIM SUYU YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

2015 yılından bu yana sanayiye yönelik yapılan geri kazanım suyu yatırımları ile bugüne kadar toplam 136 milyon 348 bin 812 metreküp su yeniden ekonomiye kazandırıldı. Bu miktar, Yuvacık Barajı’nın iki buçuk katı su hacmine eşit. 2025 yılı ilk 7 ayında sanayide kullanılan suyun 6 milyon 419 bin metreküpü geri kazanım suyu ile sağlanarak içme suyundan yüzde 28 tasarruf elde edildi. Ford Otosan, Kroman Çelik ve Sarkuysan gibi sanayi devleriyle imzalanan protokollerle uygulama genişletildi.

TORAMANLAR GÖLETİ PROJESİ CAN SUYU OLDU

Tarımsal alanlara özel sulama hatları inşa edilerek şebeke suyunun bağ ve bahçelerde kullanılmasının önüne geçildi. Böylece yaz aylarında tarımsal faaliyet kaynaklı su baskısı azaltıldı. Yıllık 3 milyon metreküp suyun Toramanlar Gölet’e besleme havzasına temini sağlandı. İzmit ve Kandıra ilçelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere can suyu olan “Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı” çalışmaları etaplar halinde sürdürülüyor. İzmit ve Kandıra ilçelerinde hayata geçirilen projeyle toplamda 2 bin 793 hektarlık alan sulama suyuna kavuşacak.

USULSÜZ SU KULLANIMLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Toplumu bilinçlendirme ve kamuoyu duyuruları kapsamında vahşi sulamaya karşı cezai tedbirler uygulamaya konuldu. Kaçak su kullanımının önlenmesi için kurulan Kaçak Su Denetim Ekibi, düzenli saha kontrolleri yaparak tespit edilen usulsüz kullanımların önüne geçiyor. Bağ-bahçe-havuz-ortak yeşil alan (peyzaj) sulama gibi alanlarda yeni abonelik açılışları durduruldu. Mevcut olan abonelerin kontrol ve takibi yapılırken kamu kurumları ve şadırvanlara perlatör (su tasarruf aparatı) dağıtıldı.



(Emre KAHRAMAN)