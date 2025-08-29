banner1182
GENEL:
Kartepe Teleferik, 30 Ağustos’ta yüzde 50 indirimli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve Kocaeli’nin doğa harikası Kuzuyayla’ya ulaşımı sağlayan Kartepe Teleferik, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yüzde 50 indirimle misafirlerini ağırlayacak.

29 Ağustos 2025 Cuma 12:46

 30 AĞUSTOS’A ÖZEL YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

50 yıllık hayalin Büyükşehir’le gerçeğe dönüştüğü Kartepe Teleferik’te eşsiz yolculuk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda indirimli olarak gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik, 30 Ağustos Cumartesi günü tam ve öğrenci tarifelerinde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Aileler, yetişkinler ve çocuklar, 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı günde şehir ve doğa manzarasında seyahat edebilecek.

 

EŞSİZ MANZARADA KEYİFLİ YOLCULUK

Kartepe Teleferik sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen ziyaretçilere de eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor. Derbent’ten başlayıp Kuzuyayla’ya uzanan yaklaşık 20 dakikalık yolculuk boyunca Sapanca Gölü ve Kartepe’nin yeşil dokusu eşliğinde seyahat ediliyor.

(Emre KAHRAMAN)

