Vatandaşlarla yapılan sohbetin ardından Başkan Büyükgöz, Mollafenarililerin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ederek, hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.
(Emre KAHRAMAN)
Başkan Büyükgöz Mollafenarili Vatandaşlarla Çay Sohbetinde Buluştu
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mollafenari Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle samimi bir ortamda çay sohbetinde buluşan Başkan Büyükgöz, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.
Vatandaşlarla yapılan sohbetin ardından Başkan Büyükgöz, Mollafenarililerin gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ederek, hizmetlerin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.