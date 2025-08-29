banner1182
Başkan Çiftçi’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında, “İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103. yıldönümünde rahmetle ve minnetle yâd ediyorum” dedi.

29 Ağustos 2025 Cuma 15:31

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. Milletimizin tarih sahnesinde yeniden doğuşunun, bağımsızlık iradesinin ve özgürlük inancının en güçlü şekilde haykırdığı gün olan 30 Ağustos, tarihten silinmek istenen milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisi ile neleri başarabileceğinin en büyük göstergelerindendir.

 

“MİNNETLE YAD EDİYORUM”

Bugün bizlere düşen görev, bu büyük zaferin mirasını korumaktır. Gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için hep beraber çalışmaya devam etmeliyiz. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı‘mız kutlu olsun! İstiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103. yıldönümünde rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.”

(Emre KAHRAMAN)

