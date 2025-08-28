banner1182
Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 09:33

 Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolunun Gebze ilçesi geçişi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 24 ED 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü M.A. ile otomobilde bulunan K.A., A.A. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan K.A. ve A.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, M.A. ile H.A. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 
  Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
