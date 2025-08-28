Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 karayolunun Gebze ilçesi geçişi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 24 ED 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü M.A. ile otomobilde bulunan K.A., A.A. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan K.A. ve A.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, M.A. ile H.A. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA