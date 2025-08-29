banner1182
Zemin iyileştirme çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir arsada zemin iyileştirme çalışması yapan iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi sonucu sızıntı meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilerek önlem alındı.

29 Ağustos 2025 Cuma 09:39

 Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Yenişehir Mahallesi Didem Sokak'ta bulunan arsada gerçekleştirdiği zemin iyileştirme çalışmaları esnasında kepçe operatörü kazı yaparken yer altındaki doğal gaz boru hattına zarar verdi. Borunun delinmesiyle birlikte çevreye gaz sızmaya başlarken, durumu fark eden iş makinesi operatörü çalışmayı durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, AFAD, sağlık, İZGAZ'a bağlı acil durum ekipleri ve polis sevk edildi. İZGAZ ekipleri, hatta gelen gaz akışını keserek sızıntıyı durdurdu. Ekiplerin bölgede yaptığı ölçümlerde herhangi bir patlama riskinin bulunmadığı tespit edildi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


