Darıca Belediyesi’nin ücretsiz kursları üniversite yolunu açtı

75 ÖĞRENCİ HAYALLERİNE ULAŞTI
Darıca Belediyesi’nin her yıl hizmet verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına ilgi bu yıl da yoğun olurken kurslara katılan gençler bu yıl üniversite hayallerine Darıca Belediyesi ile kavuştu. Gençleri yıl boyunca eğitimlerle destekleyen Darıca Belediyesi, verdiği desteğin meyvelerini de alıyor. Bu yıl ücretsiz kurslara katılan gençlerden 75 öğrenci çeşitli bölümlere yerleşerek üniversite hayallerine ulaşmanın sevincini yaşadılar.
BAŞKAN BIYIK’TAN GENÇLERE TEBRİK
Başarı haberini büyük bir gururla paylaşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gençler bizim geleceğimiz. Onların hayallerine ulaşması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız sayesinde bu yıl 75 gencimiz üniversiteyi kazandı. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor, her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”
(Erkan ERENLER)