Darıca Belediyesi’nin ücretsiz kursları üniversite yolunu açtı

Darıca Belediyesi, eğitimde gençlerin geleceğe daha güçlü adımlar atmasına destek olmak amacıyla sunduğu ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Kurslara katılan gençlerden 75 öğrenci, çeşitli üniversitelere yerleşerek hayallerine kavuştu.

28 Ağustos 2025 Perşembe 11:46

 Darıca Belediyesi’nin eğitim projelerinden biri olan hazırlık kursları, her yıl yüzlerce gence ücretsiz ders imkânı sunarak üniversiteye giriş sürecinde önemli bir destek sağlıyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen kurslarda gençler, sınavlara hem akademik hem de motivasyonel açıdan hazırlanıyor.

75 ÖĞRENCİ HAYALLERİNE ULAŞTI

Darıca Belediyesi’nin her yıl hizmet verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına ilgi bu yıl da yoğun olurken kurslara katılan gençler bu yıl üniversite hayallerine Darıca Belediyesi ile kavuştu. Gençleri yıl boyunca eğitimlerle destekleyen Darıca Belediyesi, verdiği desteğin meyvelerini de alıyor. Bu yıl ücretsiz kurslara katılan gençlerden 75 öğrenci çeşitli bölümlere yerleşerek üniversite hayallerine ulaşmanın sevincini yaşadılar.

BAŞKAN BIYIK’TAN GENÇLERE TEBRİK

Başarı haberini büyük bir gururla paylaşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gençler bizim geleceğimiz. Onların hayallerine ulaşması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız sayesinde bu yıl 75 gencimiz üniversiteyi kazandı. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyor, her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

(Erkan ERENLER)

