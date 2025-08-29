banner1182
Başkan Büyükgöz’den Bakan Kurum’a Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz'den Bakan Kurum'a Ziyaret

29 Ağustos 2025 Cuma 12:44

 Gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükgöz, Gebze’de devam eden ve planlanan çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında Bakan Kurum ile görüş alışverişinde bulundu. Başkan Büyükgöz, Bakan Kurum’a Gebze’de hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, ilçeye kazandırılması planlanan yeni projelerle ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Başkan Büyükgöz, Bakan Kurum’a misafirperverliği ve Gebze’ye gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

(Emre KAHRAMAN)

