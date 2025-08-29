Başkan Büyükgöz’den Bakan Kurum’a Ziyaret

Başkan Büyükgöz, Bakan Kurum’a misafirperverliği ve Gebze’ye gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.
Başkan Büyükgöz, Bakan Kurum’a misafirperverliği ve Gebze’ye gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
