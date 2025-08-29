banner1182
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Ömeroğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ömeroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

29 Ağustos 2025 Cuma 15:33

 TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI
Başkan Ömeroğlu mesajında; 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
“Milletimizin azim ve kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, sadece bağımsızlığımızın değil aynı zamanda özgürlüğümüzün ve geleceğimizin de simgesi olmuştur. 30 Ağustos, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.” dedi.
MİLLETİMİZİN GURUR GÜNÜ
30 Ağustos’un yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin ve kararlılığının en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Ömeroğlu,
“Bizlere düşen görev; ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugün bizler, aynı ruh ve inançla ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Çünkü 30 Ağustos’un ruhu, milletimizin ortak geleceğe olan inancının da en büyük teminatıdır.” ifadelerini kullandı.
ŞEHİTLERE VE GAZİLERE MİNNET
Başkan Ömeroğlu, “Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

(Emre KAHRAMAN)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den 30 Ağustos Zafer Bayramı...
Kartepe Teleferik, 30 Ağustos’ta yüzde 50 indirimli Kartepe Teleferik, 30 Ağustos’ta yüzde 50 indirimli
Başkan Büyükgöz Mollafenarili Vatandaşlarla Çay Sohbetinde Buluştu Başkan Büyükgöz Mollafenarili Vatandaşlarla Çay...
Başkan Büyükgöz, Miniklerin Atölye Keyfine Ortak Oldu Başkan Büyükgöz, Miniklerin Atölye Keyfine Ortak...
Başkan Büyükgöz’den Bakan Kurum’a Ziyaret Başkan Büyükgöz’den Bakan Kurum’a Ziyaret
Dermoskin Ürünleri İle Cildinize İyi Bakın Dermoskin Ürünleri İle Cildinize İyi Bakın
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Çiftçi’den 30 Ağustos Zafer Bayramı...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı....

Haberi Oku