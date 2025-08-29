Başkan Ömeroğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Başkan Ömeroğlu mesajında; 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

“Milletimizin azim ve kararlılığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, sadece bağımsızlığımızın değil aynı zamanda özgürlüğümüzün ve geleceğimizin de simgesi olmuştur. 30 Ağustos, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.” dedi.

MİLLETİMİZİN GURUR GÜNÜ

30 Ağustos’un yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin ve kararlılığının en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Başkan Ömeroğlu,

“Bizlere düşen görev; ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bugün bizler, aynı ruh ve inançla ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Çünkü 30 Ağustos’un ruhu, milletimizin ortak geleceğe olan inancının da en büyük teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE MİNNET