GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’dan Kandıralı çiftçilere bir destek daha

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kandıralı çiftçilerin kullanması için belediyeye tohum eleme selektörü hediye etti. Belediye Başkanı Erol Ölmez, çiftçiler adına Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Başkan Büyükakın'dan Kandıralı çiftçilere bir destek daha

04 Eylül 2025 Perşembe 09:38

 ÜCRETSİZ ELEME YAPACAK

Yerli üreticinin her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik desteklemelerine devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz hafta Kandıra’da Toramanlar Göleti Sulama Kanalı’nı devreye alarak üreticinin sulama sorununu çözen ve üretimin devamlılığını sağlayan Büyükşehir, bu kez de bölgedeki çiftçilerin kullanması için Kandıra Belediyesi’ne tohum eleme selektörü hediye etti. Belirlenen program dahilinde Şerefsungur Kültür Merkezi, Özbey Yapraklı Meydanı, Kandıra Merkez Pazar Yeri ve Araman Kültür Merkezi önüne götürülecek olan tohum eleme selektörü, ücretsiz hizmet verecek.

 

EROL ÖLMEZ’DEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, verilen destek nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Yeni sezonun bereket getirmesini dileyen Erol Ölmez, “İlçemizde 2025-2026 ürünü ekimi öncesi yerli tohumunu kullanmak isteyen çiftçilerimizin hububatlarını tohumluk haline getirmek için küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçimize hediyesi olan tohum eleme selektörü ile Kandıra Belediyemizce ücretsiz bir şekilde çiftçimizin ayağına giderek katkıda bulunacağız. Her sorunumuzda bizimle beraber olan, çözüm odaklı desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederiz. Birlikte çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Metroda ilk tünel kazısını Bakan Uraloğlu başlatacak Metroda ilk tünel kazısını Bakan Uraloğlu başlatacak
Encümende gürültü kirliliğine af yok Encümende gürültü kirliliğine af yok
Baraçlı: Zabıta bizim için önemli bir unsur Baraçlı: Zabıta bizim için önemli bir unsur
Başkan Büyükakın: Bu hizmetleri göz boyamak için yapmıyoruz Başkan Büyükakın: Bu hizmetleri göz boyamak için...
Gebze Belediyesi Eylül Ayı Meclisi Toplandı Gebze Belediyesi Eylül Ayı Meclisi Toplandı
Üretime ara, mehtap turu ile keyifli bir mola Üretime ara, mehtap turu ile keyifli bir mola
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Metroda ilk tünel kazısını Bakan Uraloğlu...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Körfezray...

Haberi Oku