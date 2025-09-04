GENEL:
Encümende gürültü kirliliğine af yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı ilk encümen toplantısı gerçekleştirildi. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda, Kandıra’da gürültü kirliliğine neden olan bir işletmeye kesilen 668 bin TL idari para cezası onaylandı.

04 Eylül 2025 Perşembe 09:39

 8 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 8 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Encümen üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilen gündem maddeleri arasında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’ndan gelen konular yer aldı.

 

GÜRÜLTÜ SINIRINI AŞAN İŞLETMEYE CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Kandıra Çalköy mevkiinde bulunan bir işletmenin yüksek sesle müzik yayını yaptığını ve bundan kaynaklı olarak da gürültü sınırlarını aştığını tespit etti. Konuyla ilgili işletmeye kesilen 668.594.00 TL idari para cezası encümende onaylandı. Encümende, gürültü denetimlerinin devam ettiğini ve gürültü kirliliğine neden olduğu tespit edilen kişi ve kuruluşlara idari para cezası verileceği vurgulandı.

(Emre KAHRAMAN)

