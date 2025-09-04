Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclis oturumu 2 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak.
(Emre KAHRAMAN)
Gebze Belediyesi Eylül Ayı Meclisi Toplandı
Gebze Belediyesi olağan Eylül ayı meclis oturumu, Meclis Başkan Vekili Selamet Güner yönetiminde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başlayan Eylül ayı meclisi, iki oturum halinde yapıldı.
