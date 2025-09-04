Gebze Belediyesi Eylül Ayı Meclisi Toplandı

Toplam 9 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste; gündemin birinci maddesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Mustafa Paşa Mahallesi 321 ada 323 parselin 6306 sayılı kanun kapsamında satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, gündemin son maddesi Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün ilçemiz sınırları içerisinde yer alan tadilat ihtiyacı olan eğitim yapılarındaki bakım, onarım ve yapım imalatlarıyla ilgili Kocaeli Valiliği ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e yetki verilmesine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclis oturumu 2 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak.



(Emre KAHRAMAN)