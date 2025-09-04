GENEL:
Baraçlı: Zabıta bizim için önemli bir unsur

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 199. yılı etkinlikleri kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi. Görevi başında olan personele telsizden anons geçerek Zabıta Haftalarını kutlayan Baraçlı, “Zabıta bizim için önemli bir unsur. Hep birlikte Kocaeli şehrimiz adına güzel işler yapmayı Allah bize nasip etsin” dedi.

04 Eylül 2025 Perşembe 09:37

 BARAÇLI’DAN ZABITAYA MORAL ZİYARETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Dr. Hayri Baraçlı,  Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 199. yılı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir’in zabıta personeliyle bir araya geldi. Zabıta Dairesi Başkanlığını ziyaretinde personele hitap eden Baraçlı, “Bizim geleneklerimizde olan en önemli işlerden bir tanesi zabıta mesleğidir. 199. yılı itibarıyla zabıta mesleği Cumhuriyetimizden daha eski bir kuruluştur. Bu meslek anlayışı içerisinde şehrimize hizmet vermek kutsal bir görevdir. Bizim hizmet kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle de zabıta kuvvetleri bizim için önemli bir unsurdur” dedi. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta ve personel hazır bulundu.

 

“KOCAELİ ŞEHRİ BİZLERE EMANET”

Zabıta teşkilatına her zaman destek olduklarını belirten Genel Sekreter Baraçlı, “Başkanımızın liderliğinde yeni bir şehir anlayışını ortaya koyma gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımızın hizmetkâr belediyecilik anlayışıyla hedeflerimizi yüksek tutarak, geleceğin şehri Kocaeli’ni hep beraber inşa etmiş olacağız. Esasında burası Marmara Denizi’nin başladığı bir yer. Burası sadece bir sanayi şehri değil, aynı zamanda sahil şehri. O yüzden bu şehirde yaşamak ve bu şehre hizmet etmek çok önemli. Kocaeli şehri bizlere emanet” dedi.

 

BARAÇLI, TELSİZDEN ZABITA HAFTASINI KUTLADI

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla personele moral ziyaretinde bulunan Genel Sekreter Hayri Baraçlı, görevi başında olan personellere de telsizden anons geçerek Zabıta Haftalarını kutladı. Baraçlı anonsunda, “Değerli arkadaşlar, Zabıta Haftanızı tebrik ediyorum. Sağlık ve sıhhat ile nice haftalarınıza erişmenizi ailelerinizle birlikte temenni ediyorum. Kazasız, dertsiz günler Allah’tan diliyorum. İnşallah hep birlikte Kocaeli şehrimiz adına güzel işler yapmayı Allah bize nasip etsin” ifadelerine yer verdi. Daha sonra tüm personelle tek tek el sıkışan ve Zabıta Haftalarını tebrik eden Baraçlı, ziyaret sonunda tüm personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Emre KAHRAMAN)

