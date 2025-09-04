Başkan Büyükakın: Bu hizmetleri göz boyamak için yapmıyoruz

Değirmendere’deki balıkçı ve tekne sahiplerinin, teknelerini güvenli bir şekilde bağlayabilecekleri kayık çekek yeri hizmete sunuldu. Bölgeye değer katan projenin tanıtım töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu hizmetleri göz boyamak için yapmıyoruz. Yaparken de sizden teşekkür değil helallik bekliyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz kültürünün sürdürülebilirliğini ve küçük ölçekli balıkçılığın korunmasını sağlamak amacıyla balıkçıları destekleyen projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Gölcük Değirmendere bölgesindeki balıkçılara kazandırılan Değirmendere Çekek Yeri’nin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel katıldı. Törende konuşan Ali Yıldırım Sezer, başta Başkan Tahir Büyükakın olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür etti.

DEĞİRMENDERE İLE HALIDERE BİRLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasına, son yıllarda bölgede çok ciddi hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek başladı. Halıdere bağlantı yolu, aquapark, Antikkapı ve son olarak kayık çekek yeri ile birlikte Değirmendere’ye değer katmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, bölgedeki yatırımları kompleks bir şekilde düşündüklerini belirtti, “Bizim yaptığımız işlerin birçoğu birbiriyle bağlantılı. Bütün bunları detaylı bir şekilde düşünmek, her bir parçayı doğru yere yerleştirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ’E GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

Başkan Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’ne adeta gözleri gibi baktıklarının altını çizerek, “Bir taraftan denizi temizliyoruz öbür taraftan da kirlenmemesi için tedbir alıyoruz. Denizdeki çamuru temizlemek için 150 milyon dolar bütçeli bir proje yürütüyoruz. Arıtma tesislerini çalıştırıyoruz. İSU’nun sadece arıtma tesislerinin elektriğine ödediği para yıllık 700 milyon lira. Bu fatura ile birilerine şirin gözükecek bir şeyler yapabilirdik. Kısa vadede güzel görünür, insanların beğenisini kazanırdık. Ama uzun vadede deniz yok olmaya devam edecekti. Bugün geldiğimiz noktada balıkçı arkadaşlarımız balık popülasyonunun ve türünün arttığını söylüyorlar” dedi.

BU HİZMETLER ŞİRİN GÖRÜNMEK İÇİN DEĞİL

Belediye hizmetlerini birilerine şirin görünmek adına yapmadıklarını Kocaeli gerçekten mutlu şehir olsun diye çabaladıklarını ifade eden Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Arıtma tesisinin elektriğine harcanan 700 milyon lirayı 100 bin öğrenciye burs versem ve ‘bizim öğrencilerimiz her şeyi hak ediyor’ desem, 5 yılda 500 bin öğrencinin sempatisini kazanabilirdim. Kocaeli’deki seçmenlerin yüzde 30’u benim tarafımdan burs alan insanlar olurdu ve bana sempati duyarlardı. Peki ben ne yapmış olurum? Ahlaksızlık yapmış olurum. Sizin vergilerinizden toplanan parayla birilerine ağalık yapmış olurum. Doğrusu ne? Eğitim, gıda yardımına ihtiyacı olanları bulmak ve onlara yardım etmek.

TEŞEKKÜR DEĞİL HELALLİK BEKLİYORUZ

Bizim, kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Siyasetçi popülizm yaptığında, vatandaş ‘Sen kimin parasıyla ağalık yapıyorsun’ diye hesap sorması lazım. O yüzden biz bu kentin her kuruşunu, bu kentin önceliklerine harcıyoruz. Her şeyi sırasına koyarak adım adım yapacağız. Sizin vergilerinizle topladığımız bütçeyi en önce ihtiyaç olanla daha az ihtiyaç olana sıralayıp şehrimizin her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. Yaparken de ‘Biz bunu yapıyoruz, bize müteşekkir olun’ demiyoruz. Biz sizden emanet aldık, bunun hesabını veriyoruz. Bize teşekkür edersiniz demiyorum, inşallah hakkınızı helal edersiniz diyorum.”

TEKNEYLE DENİZ TURU YAPTILAR

Konuşmaların ardından tekne sahipleri ve balıkçılar, böylesine güzel bir mekanı Değirmendere’ye kazandırdığı için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Program sonunda Başkan Büyükakın, tekne sahipleri ile sohbet etti ve tekne ile denize açılarak İzmit Körfezi’nde kısa bir tur attı.

105 TEKNE AYNI ANDA KULLANABİLİYOR

Bölgede kıyı kullanımını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla 1.250 metrekarelik alan üzerine kurulan Değirmendere Kayık Çekek Yeri, Gölcük Belediyesi’ne devredilerek bölgedeki tekne sahiplerinin kullanımına sunuldu. Proje kapsamında, daha önce sahil boyunca dağınık şekilde park edilen kayıkların oluşturduğu görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, sahil şeridinde kesintisiz bağlantı sağlanmış oldu. Çekek alanı, 105 tekneye ev sahipliği yapabilecek kapasitede düzenlenirken hem çevresel düzen hem de kıyı güvenliği açısından önemli bir adım atılmış oldu.



(Emre KAHRAMAN)