Yusuf Alemdar depremi hatırlatıp Sakarya'ya seslendi:

Çalıştay anketlerinde kentsel dönüşüm önceliğinin ortaya konulduğunu hatırlatan Alemdar, “Bugün burada anketler yapıldı. Burada herkes kentsel dönüşümü öncelik olarak ifade etti. Her birimizin birinci olarak konuştuğu dönüşümü sadece burada değil, her yerde haykıralım. İnsanımızı yaşatmak için deprem öncesi yapılan binaların mutlaka dönüşmesi gerekiyor. Bu konuda herkesin fedakârlık yapması gerekiyor. Gelin hep beraber insanımızı yaşatalım. Şehrimizin dönüşümüne katkıda bulunalım. Ekonomik kayıpları değil, manevi kayıpları düşünelim. Her birinizin fikirlerine ihtiyacımız var. Biz kendimiz de bunu oluşturabilirdik ama biz bu şehir hepimizin diyoruz. Bu şehirde herkesin farklı duyguları beklentileri var. Biz bu farlılıkları birleştirelim güzel bir zenginlik oluşturalım” diye konuştu.