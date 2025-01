Kültür ve sanata birebir televizyon kanalı

1988 yılında Kars’ın Digor ilçesinde, aşık geleneğinden gelen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen araştırmacı yazar Resul Orman, 1992 yılında göç ettiği kadim kent Gebze ile bütünleşmiş bir isim. Uzun zamandır yaptığı çalışmalarla katkı sunduğu Gebze’de Birebir TV adında bir televizyon stüdyosu kuran Resul Orman, Gebze’ye hizmet etmeye devam ettiğinin altını çiziyor.





“Geçmişin izlerini geleceğe taşımak hayali ile yedi kitap kaleme almış biriyim”











Ürettiği projeler ile kültür, edebiyat ve sanata değer katmaya çalıştığını belirten Resul Orman, “Geçmişin izlerini geleceğe taşımak hayali ile yedi kitap kaleme almış biriyim. Bugüne dek en özel çalışma olarak gördüğüm Çoban Mustafa Paşa, Telgraf Yazışmaları Işığında Gebze, sorularla İstanbul’un fethini ele aldığımız bir kitap, Gebze’de eğitim ile ilgili bir kitap ve en son kitap olarak da Emir Timur ve Nasrettin Hoca’nın fıkralarını kaleme alarak tarihe not düşmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.





“Eğitim, kültür ve sanat… Yani EKS Yayıncılık!”





Resul Orman; sadece yazdığı kitaplarla değil, keşfettiği yazarlar, kurduğu “Evrensel Kültür ve Sanat Derneği” ve birçok yeni yazarın kitabının basılmasına ön ayak olmasıyla öne çıkıyor.











EKS Yayıncılık’ın bölgenin kültür ve sanat envanterinin oluşmasına katkı sağlaması gayesi ile kurulduğunu söyleyen Resul Orman, “Eğitim, kültür ve sanat… Yani EKS Yayıncılık! Esasında bizim buradaki ana gayemiz eğitim, kültür ve sanat alanında gelişim göstermek isteyen yazarlarımızı toparlayıp daha güçlü bir ses oluşturmak. Şimdiye kadar 30 tane eser bastık. En son baskı yaptığınız eser ise “Tavşancıl/Kocaeli Tarihi Doku Mimari Koruma Ve Yaşatma Önerisi” isimli kitap. Bu kitap, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanmış bir eser. Bu eserin ana önemi, tarihi yapılarımızı koruma, kollama ve daha iyi anlatıp geçmişin izini geleceğe taşımak. Şu anda bazı yapıların bugün olmadığını görüyoruz, bu da kitap çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.” dedi.





“Uluslararası bir ödül kazanan bir yazar olmak, benim hayallerimin ötesi bir hayaldi”











Bazı ödüllerin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Resul Orman, “İran’da düzenlenen şiir yarışmasında uluslararası ödül almamız hasebiyle verilen sertifikalar burada. Uluslararası bir ödül kazanan, bölge envanterine katkı sağlayan bir yazar olmak benim hayallerimin ötesi bir hayaldi ve gerçekleşti. Bu hayalim dostlarımın bana desteği sonucu oldu. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde baktığımızda bu ödüllerin ve plaketlerin hepsi birbirinden özel, hepsi bir yaşanmışlığın hatırası. 2023 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gebze’ye gelişi ile ilgili inceleme, araştırma yapmak ve bunları bir kitap halinde sunarak bölge envanterine katkı sağlamamızdan ötürü Gebze Ticaret Odası tarafından hizmet beratı tarafımıza takdim edilmişti. Bu hizmet beratı bölgemizde üç tane yazarda mevcut yani Kocaeli’nde üç kişiden biri olmak muazzam bir şey. Yıllarca uğraştık, gayret gösterdik, Rabbim tüm emeklerimizin tek tek karşılığını bize nasip ediyor. Burada benim için özel olan şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de amcamın bana hediye ettiği radyo. 1950’li yıllardan kalan bu radyodan bizim evde üç tane vardı; köyde de on iki tane vardı. Şehire gelince artık hiçbiri kalmadı, tahminim sadece bu radyo kaldı. Bu radyoyu kendi öz parçammış gibi sürekli en üst makama taşıyorum çünkü bu benim geçmişimim izi.” şeklinde konuştu.





“Birebir dedik, biriz dedik. Hep birlikte daha güçlüyüz dedik”





Özellikle Gebze’nin kalbinin attığı Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin banisi Çoban Mustafa Paşa hakkında yaptığı çalışmalar ile bilinen Resul Orman, Birebir TV’yi neden kurduğunu şu cümlelerle anlatıyor: