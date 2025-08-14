Büyükşehir, şehri demir ağlarla örüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda raylı sistem ağını genişletmek için dört koldan çalışıyor. İzmit Alikahya bölgesine doğru giden tramvay hattında da yoğun bir tempo var. İlk iki istasyonda bütün işlemler tamamlandı.

KURUÇEŞME’DEN STADYUMA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin demir ağlarla örülmesine ve modern ulaşım araçlarıyla donatılmasına ilişkin projelerine hızla devam ediyor. Bu kapsamda hem Alikahya trafiğini rahatlatmak hem de Kocaeli Stadı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı” projesinde; rayların döşenmesi, alt yapı, yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları planlandığı gibi sürüyor. Ekipler; Binnur Sokak, Akyazı Sokak, Sultan Murat Caddesi, Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi tramvay hattının güzergâhında yer alan ve yapımı tamamlanan köprü üstü ile Binnur Sokak, Akyazı Sokak, Sultan Murat Caddesi ve Fatma Seher Hanım Caddesi boyunca tramvay hattı üzeri baskı asfalt serimine devam ediyor.

6 İSTASYONDAN 2’Sİ TAMAMLANDI, 2’SİNDE YOĞUN TEMPO VAR

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesi kapsamında Otogar’dan Kocaeli Stadı’na toplam uzunluğu 3,8 km olan bölümün 1,6 km’lik kısmı tamamlandı. Yine Otogar ile Kocaeli Stadı arasında yer alacak 6 istasyondan 2’sinin çalışmaları tamamlandı. Diğer 4 duraktan ise 2’sinin imalatına başlandı. Ekipler, bölgede çalışmalarına yoğun bir tempoda devam ediyor.

MODERN VE KONFORLU DURAKLAR İNŞA EDİLİYOR

Sultan Murat Caddesi’nde ise tramvay yolunu yan yoldan ayırmak amacıyla sınır elamanı yumurta taşı döşemesi çalışmaları tamamlandı. 1. ve 2. istasyonlarda istasyon inşaatları, teknik montajlar, kanopi ve cam montajları, turnike sistemlerinin kurulumu, elektrik işleri ile reklam panolarının montajları tamamlanarak, modern ve konforlu duraklar inşa ediliyor. Söz konusu proje tamamlandığında vatandaşlar, Kuruçeşme durağından Kocaelispor Stadı’na kadar kesintisiz ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

DÜZENLEME VE İMALATLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kavşaklarda trafik düzenlemeleri, güzergah üzerindeki otogar istasyonundan Fatma Seher Hanım caddesinde yer alan 2.istasyon arasında bulunan 6 farklı kavşakta orta refüj bordür döşeme, parke serimi ve trafik sinyalizasyon sistemlerinin montajları tamamlandı. Böylece yayalar ve araçlar için güvenli ve düzenli trafik akışı sağlanmış oldu. Fatma Seher Hanım Caddesi güzergahında ise yan yol üst yapı imalatları kapsamında asfalt serimi, bordür ve parke döşenmesi ile yağmursuyu ızgara montajı çalışmaları tamamlandı.

FATMA SEHER HANIM CD İLE SABANCI BULVARI

Fatma Seher Hanım Caddesi güzergâhında ise yan yol üst yapı imalatları kapsamında asfalt serimi, bordür ve parke döşenmesi ile yağmursuyu ızgara montajı çalışmaları tamamlandı. Sabancı Bulvarı boyunca içme suyu ve atık su altyapı imalatları tamamlanarak işletmeye alındı. Tramvay hat kazısı, ray döşeme ve ray hattı betonu dökümü çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Bu çalışmaların ardından telekom, elektrik, kataner direk montajı, enerji hattı çekilmesi, bordür, tretuvar, baskı asfalt ve baskı beton imalatları ile 3. ve 4. istasyonların inşaatlarına da başlanacak.

BAĞIMSIZLIK CADDESİ RAY HATTI İMALATLARI TAMAMLANDI

Bağımsızlık Caddesi güzergâhında ise ray hattı ana imalatları tamamlandı. Elektrik hattı döşeme çalışmaları tamamlanırken, mevcut hatta bağlantıları yapılarak hat işletmeye alındı. Tramvay hattının iki yanında yer alan karayollarında ise alt yapısı tamamlanmış kesimlerin üst yapı (asfalt ) imalatların yapımına başlandı. Proje kapsamında bulunan 5. ve 6. istasyonların inşaatlarına başlandı. Yan yolların üst yapı çalışmalarının tamamlanması akabinde tretuvar, bordür ve V kanal imalatların yapımına başlanacak.

3 BİN METRE RAY HATTI DÖŞENDİ

Proje kapsamında şu ana kadar 3.000 hat -metre ray döşenmesi tamamlanırken, 2.000 ton baskı asfalt serimi de gerçekleştirilerek serimi yapılan kesimlerin boyama aşamasına geçildi. Sultan Murat Caddesi ve Fatma Seher Hanım Caddesi’nde de altyapı imalatları tamamlanarak işletmeye alındı. İş dahilinde 10.500 ton üstyapı malzemesi serimi yapıldı, 2.400 metre bordür ve 3.600 metrekare parke döşemesi yapıldı. Projenin elektrikli ulaşım altyapısı otogar istasyonundan Fatma Seher Hanım caddesinde bulunan 2. istasyon arası tamamlandı. Projenin devamı için çalışmalar devam ediyor.

ENERJİ VERİLEREK TEST SÜRÜŞLERİNE BAŞLANDI

Proje genelinde 114 adet katener direği montajı yapılırken, toplamda 3.800 metre seyir teli ve 3.800 metre portör teli döşendi. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla otogar istasyonundan Fatma Seher Hanım caddesinde bulunan 2. istasyon arasında bulunan 6 ayrı kavşakta tramvay sinyalizasyonunun araç trafik sinyalizasyon imalatları ile entegre edilerek devreye alındı. Otogar İstasyonu ile Fatma Seher Hanım Caddesi güzergahında bulunan 2. istasyon arası tramvay hattına enerji verilerek araçlı test sürüşlerine başlandı. Akabinde ise vatmanlı araç test sürüşlerine ve ilerleyen günlerde de yolculu işletme test sürülerine başlanacak.



