Çayırovalı sporcular hedef büyüttü

Spora büyük önem veren ve Çayırova’ya spor kenti kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları karşılığını vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında birçok branşta spor yapmaya devam eden Çayırovalı gençler, ulusal ve uluslararası alanlarda madalyaları toplamayı sürdürüyor. 14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası müsabakasında boy gösteren Çayırovalı sporcular kürsüye çıkmayı başardı. Büyük Bayanlar +70 kg Full Contact kategorisinde yarışan Sinem Erdoğan, altın madalyayı boynuna takarken, Feyza Özdemir ise Genç Bayanlar 70 kg Full Contact kategorisinde dünya kupası ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

“HER KOŞULDA DESTEK OLUYORUZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Kick Boks’ta dünya kupası şampiyonluğu ve dünya kupası ikinciliği!Çayırova Belediyesi olarak spora verdiğimiz önem, her geçen gün yeni bir başarı hikâyesine dönüşüyor. Dokuz farklı branşta altyapıya yatırım yapıyor, gençlerimizin her zaman yanında, her koşulda destek oluyoruz. Belediyemiz Eğitim Spor Kulübü sporcuları da bu vizyonun birer temsilcisi olarak göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaya devam ediyor.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

14–18 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen WAKO Dünya Kupası’nda; Sinem Erdoğan, Büyük Bayanlar +70 kg Full Contact kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Feyza Özdemir ise Genç Bayanlar 70 kg Full Contact kategorisinde dünya kupası ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Başarılar tesadüf değil; spora verdiğimiz değerin, desteğin, yatırımların, emeğin ve istikrarlı çalışmanın bir zaferidir. Bu başarı ve gurur hepimizin” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Elde ettikleri başarılarla Çayırovalıların göğsünü kabartan sporcular ise desteklerinden ötürü Başkan Çiftçi’ye teşekkür ederken, daha büyük başarılar kazanmayı da hedeflediklerinin altını çizdi. Altın madalya sahibi Sinem Erdoğan yaptığı açıklamada, “Antalya’da düzenlenen Dünya Kupası Şampiyonası’nda bir hayalimi daha gerçeğe dönüştürmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Bu şampiyonluk; azmin, disiplinin ve en önemlisi de arkamda duran güçlü bir desteğin eseridir. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden biri, gençliğe ve spora her zaman öncülük eden Çayırova Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi’dir. Desteklerinden dolayı başta belediye başkanımız olmak üzere hocamıza ve aileme dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇALIŞMAYA DEVAM”

Turnuvada gümüş madalyayı boynuna takan Feyza Özdemir ise, “Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusuyum.

Bu kulüp, bana sadece spor yapma imkânı değil, aynı zamanda hayallerime ulaşma cesareti verdi. Bugün dünya ikinciliği gibi büyük bir başarıyı elde ettiysem, bu; bana güvenenlerin, yolumu açanların sayesinde oldu. Başta Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Çiftçi’ye, biz gençlere sunduğu imkânlar ve kurduğu güçlü spor altyapısı için yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yolculukta her zaman yanımda olan değerli antrenörlerime ve en büyük gücüm olan aileme minnettarım. Bugün bir hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi yeni hayallere yelken açma zamanı. Çalışmaya, azmetmeye ve Çayırova’nın adını gururla taşımaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.



(Ömer İLGEÇ)