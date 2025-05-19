banner1142
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüs ve tramvaylar 19 Mayıs'a özel giydirildi

Kocaeli’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşku, gurur ve heyecanla kutlanıyor. UlaşımPark’a ait otobüs ve tramvayların 19 Mayıs’a özel olarak giydirilmesi bu mutlu günün manevi anlamına ve önemine bir kez daha vurgu yapıyor.

Otobüs ve tramvaylar 19 Mayıs'a özel giydirildi

19 Mayıs 2025 Pazartesi 13:26

 BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kocaeli’nin dört bir köşesinde büyük sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Kent genelinde sokaklar ve caddeler, 19 Mayıs’ın önemini yansıtan bayraklar ve afişlerle donatılırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylar da özel tasarımlarıyla dikkat çekti. Türk bayrağı motifleri ve Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru görselleri ile 19 Mayıs coşkusunu yansıtan otobüs ve tramvaylar, kentte büyük beğeni topladı. 19 Mayıs coşkusu sadece otobüs ve tramvaylarda değil, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlediği etkinliklere de yansıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Gençlerimiz istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır” “Gençlerimiz istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır”
Başkan Ömeroğlu’ndan 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan 19 Mayıs ve Gençlik Spor...
Büyükşehir’den Anneler Günü’ne renkli kutlama Büyükşehir’den Anneler Günü’ne renkli kutlama
Büyükakın, Anneler Günü’nde şehit ailesi ve huzurevine gitti Büyükakın, Anneler Günü’nde şehit ailesi ve...
GEBZE’DE GENÇLER SATRANÇTA BULUŞTU GEBZE’DE GENÇLER SATRANÇTA BULUŞTU
Büyükgöz yeni haftaya taksicilerle başladı Büyükgöz yeni haftaya taksicilerle başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“Gençlerimiz istiklalimizin ve istikbalimizin...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve...

Haberi Oku