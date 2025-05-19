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“Gençlerimiz istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

'Gençlerimiz istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır”

19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:40

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında gençliğin taşıdığı misyonun altını çizerek şunları söyledi: “19 Mayıs, bir milletin yeniden ayağa kalkma iradesidir. Ve bu irade, dün olduğu gibi bugün de gençliğin omuzlarında yükselmektedir. Çünkü gençlik; istiklalin, istikbalin ve istikrarın teminatıdır.

 

Bugünün dünyasında değişimin hızı baş döndürücü. Ancak biz biliyoruz ki, bu baş döndürücü hızın içerisinde yön tayin edecek olan; özgüveni yüksek, köklerinden güç alan, çağın ruhunu kavrayan gençlerimizdir. Bu nedenle çağın gereklerine açık, medeniyet değerlerine bağlı, fikriyle, sanatıyla, teknolojisiyle ve spordaki başarısıyla iz bırakan bir gençlik için şehrimizde de tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz.

 

Bizler yol gösterici olmaya talibiz. Asıl olan gençlerin inancı, heyecanı ve azmidir. İnanıyoruz ki, bu ülkenin gençleri yalnızca bugünün değil, yarının sorumluluklarına da taliptir. Kalemle fikir kuran, yürekle vatan savunan gençlerimiz, şimdi de bilimde, sanatta, teknolojide ve sporda öncü olmak için çalışıyor.

 

Tarih boyunca Malazgirt’in öncüsü, Çanakkale’nin siperindeki göğüs, Sakarya’nın direnişi, 15 Temmuz’un ruhu olan gençliğimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü mimarı olacaktır. Gözlerinizdeki ışık, bu millete umut, bu vatana istiklal olacaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; aziz milletimizin ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”

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