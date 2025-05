Büyükşehir, bölgesel AFAD tatbikatında etkin rol aldı

KAPSAMLI DEPREM TATBİKATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yapılan ve 14 ilin destek verdiği kapsamlı deprem tatbikatında etkin rol oynadı. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Plastikçiler OSB ve TOSB OSB bölgelerinde KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) müdahale başlığında görev alarak, sanayi bölgelerinde meydana gelebilecek kimyasal tehlikelere karşı senaryo uygulamalarını başarıyla yürüttü. Büyükşehir İtfaiyesi de olay yerinde sızıntı kontrolü, dekontaminasyon ve alan güvenliği sağlandı. MKE Seymen Geri Dönüşüm Sahası ile Derince ilçesinde gerçekleştirilen yangın müdahale tatbikatlarında “Yangın Hizmet Grubu” çatısı altında aktif rol oynayan Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, gerçek zamanlı yangın söndürme uygulamalarıyla birlikte ekiplerin koordinasyon ve reflekslerini test etti.

ÇOK YÖNLÜ OPERASYONLAR

KOBİTEM Eğitim Alanı’nda ise arama kurtarma başlığı altında yoğun bir senaryo uygulaması gerçekleştirildi. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, ilk müdahale, tahliye ve lojistik destek gibi çok yönlü operasyonlar başarıyla simüle edildi. Tatbikatın genel organizasyonuna da katkı sağlayan Büyükşehir, çok sayıda tatbikat sahasının kurulumu, sahadaki lojistik düzenlemeler ve teknik altyapının sağlanması konularında aktif görev üstlendi.

BÜYÜKŞEHİR KRİTİK ROL ÜSTLENDİ

Ambulans ve ulaşım destekleriyle sağlık ve tahliye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine katkı sunan Büyükşehir ekipleri, senaryo kapsamında farklı ilçeler arası personel ve ekipman naklinde önemli bir koordinasyon gücü gösterdi. Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin sergilenmesi açısından büyük önem taşıyan tatbikatta gösterdiği performans, yerel yönetimlerin afet yönetimi süreçlerindeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

“OLASI BİR AFETE HER AN HAZIRIZ”

Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, “Olası bir afete her an hazır olmak için altyapımızı, insan kaynağımızı ve ekipmanlarımızı sürekli güncelliyoruz. Tatbikatlar, bu hazırlığın sahada test edilmesi ve iş birliği kültürünün pekiştirilmesi için büyük fırsatlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

TATBİKATA 14 İL DESTEK VERDİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın koordinasyonunda icra edilen tatbikata 14 il aktif destek verdi. Kocaeli AADYM’de (Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi) gerçekleştirilen tatbikata, ildeki 23 afet grubunu temsil eden tüm kamu kurum ve kuruluşları eksiksiz katılım sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen tatbikata Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve İSU Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sokur kriz merkezinde aktif olarak görev aldı.



(Ömer İLGEÇ)