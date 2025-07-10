SİVAS YOLLARINDA BELGESEL: TÜRKÜ TADINDA DEVRİÂLEM

Sivas deyince gönül telimiz titrer, gençlik yıllarım gözümün önüne gelir. Sivas türküleri dile gelir, çocukluktan gençliğe ilk adım attığımız günlere gider duygularım. Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak gibi coşar ve çağlayarak akar. Sivas ellerinde sazım çalmaya başlar, Çamlıbeller bölük bölük bölünür, katibime arzuhalimi yazdırır. Çocukluk ve gençlik yıllarımı bir kez daha doya doya yaşarım.





https://www.facebook.com/share/v/16dMtCF8wr/?mibextid=wwXIfr

SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR

https://www.instagram.com/reel/C4Sr0SGCd7-/









TIMBIR TOPLANTISI SİVAS'TA

https://www.facebook.com/share/v/1UufK5a7Lb/?mibextid=wwXIfr

Sivas'a ilk kez 1992 yılında Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan üzerinden bir gece vakti gelmiştim. Daha sonra birçok kez Sivas'a geldim, bir kez daha Sivas'tayım.







Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan kurucu ve danışma kurulu üyeleri arasında yer aldığım Türk İnternet Medya Birliğinin Sivas'ta 26-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen toplantıya katılmak üzere yollardayım. An itibarıyla hızlı trenden canlı yayındayım.

Sivas'ta programdan artan zamanı en iyi şekilde değerlendirerek TGRT Belgesel TV'de her gün üç kez yayınlanan Devrialem Belgesel TV program çekimini de yapacağız.



35 yıl önce, 35 yıl sonra Sultan Şehir, Kızılırmak'ın başkenti Sivas'ta Evliya Çelebi'nin izinde tarihi vakıf eserleri, medeniyeti ve Sivas'ın tarihî kültür değerleri ile ilgili İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (www.iktav.com) olarak araştırma yapacağız.

35 YIL ÖNCE ÇEKİLEN SİVAS BELGESELİMİZ

https://www.youtube.com/watch?v=knEy4cHMX_8

Vakıflar Medeniyeti Belgeseli tadında, vakıf ruhu ile Sivas'a selam olsun.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE ERZİNCAN'DAN DIVRIĞI'YE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Evliya Çelebi'nin izinde Anadolu'da belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Mayıs 2025 tarihinde Fırat Nehri havzasında belgesel çekimleri için Erzincan'dan Sivas Divriği'ye Fırat Nehri'ni takip edip belgesel çekerek muhteşem manzaralar derledik, canlı yayınlar yaptık.







SİVAS DİVRİĞİ ULUCAMİ ŞİFAHANESİ'NDEN DEVRİALEM BELGESEL TV CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/19YpESnU52/?mibextid=wwXIfr

FIRAT - KARASU IRMAĞI'NIN RUH KAYNAĞI ERZİNCAN'DA DEVRİALEM

Bizim kültürümüzde Fırat Nehri'nin çok önemli yeri var. Hz. Ömer asırlar önce "Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kapsa, Ömer sorumludur" buyurarak adaletini gösteriyordu. Tarihin sıfır noktası, yani başlangıcı, Fırat Nehri Vadisi'nde Urfa yakınlarında Göbeklitepe ile başlar. Birçok kadim uygarlık, Fırat Nehri'nin suladığı bölgede gelişip yaşamış. Fırat Nehri'ni anlamadan Anadolu tarihi, Mezopotamya medeniyeti anlaşılmaz.

https://www.facebook.com/share/p/19ARKfqfQJ/?mibextid=wwXIfr

FIRAT NEHRİ'NDEN DİVRİĞİ ÇALTI ÇAYI'NA

Evliya Çelebi'nin izinde birçok gezginimiz geziler yapıyor, yazılar yazıyor, belgeseller çekiyor. Kaynağını sizinle paylaştığım bu yazı ilgimi çekti. Birlikte okuyalım:

"...Fırat, daha Fırat olmadan önce dağların arasından kendi yolunu açarak yeryüzünde dolaşırken bir küçük düzlük bulmuş; ama bu düzlüğü Divriği şehrine bırakarak dar yatağında Çaltı Çayı adıyla akmaya devam etmiş. Çayın iki yanında yükselen dağlardan birine Mengüçlü Kalesi, diğerine Kestigan Kalesi kurulmuş.

Evliya Çelebi'nin methine doyamadığı Divriği Kalesi: "Büyük Fırat Nehri kenarında göklere doğru baş çekmiş, yalçın kenara (sarp) kaya üzerinde eski yapı, ibret verici bir büyük kaledir. Van Kalesi, Mekü Kalesi, Şebin Kalesi ve Mardin Kalesi'nden sonra bu Divriği Kalesi'dir."

Evliya Çelebi, gittiği şehirlerin kuruluş hikâyesini anlatmaktan hoşlandığı gibi adlarının nereden geldiğine dair rivayetlere de kulak kabartıyor. "İlk yapılışına sebep, 'Yanvan Tarihi'nin yazdığına göre Hazret-i Süleyman'dır," diye anlatmaya başlıyor, "Div-Riğ adında amansız bir dev vardı. Edincik şehrinde Belkıs'a büyük bir saray yaparken bu Div-Riğ hizmet etmemekte direnince bağlayarak bu Divriğ kaya mağarasında hapsettiler. Nice mahpus kaldı. Daha sonra Hazreti Zekeriya asrında Sivas Kalesi sahibi bu Divriğ'i yaptı. Süleyman Nebi'nin hapsettiği devin ismini koyarak Divriği diye isimlendirdiler."

Ulucami ve Kısa Kalan Diller

Kalenin içinde dolaşırken Ulucami'nin gayet mütevazı görünen çatısını kuşbakışı seyrediyorum. Bir vakitler toprak örtülü bu damda pazar kurulur, çevre köylerden gelenler ürünlerini satarmış. Bugün Ulucami, UNESCO korumasında bir Dünya Kültür Mirası.

Mengücekliler döneminden beri ayakta duran, ayakta durmakla kalmayıp müminlere harikulade bir ortamda ibadet etme imkânı veren yapının çok daha özenli ve doğasına uygun müdahalelerle gelecek kuşaklara bırakılması konusunda Divriğililerin derin hassasiyetleri bulunuyor. Evliya Çelebi şehri gezerken Ulucami'yi "Divriği Camilerinin özellikleri" başlığında anlatırken şunları söylemiş:

"Tamamı (—) adet mihraptır. Evvela bunlar içinde eski mabed Ulucami bu varoştadır. Bu şehir içinde bundan büyük cami yoktur. Uzunluğu ve genişliği (—) ayaktır. Cami içinde toplam (—) adet yüksek sütunlar vardır. Üç kapısı ve bir ibret verici minaresi vardır. Bu camiin yapıcısı Selçuklulardan Sultan Alâeddin'dir. 'Bu camiye yedi Rum haracı harcanmıştır' diye duvarının yüzünde tarihi ve bütün vakıfları yazılmıştır. Mermer ustası bu camiye öyle emek sarf edip duvar yüzlerini öyle bukalemun nakşı etmiştir ki ne Ayasuluğ'da Sultan Yakup Camii, ne Bursa'da Yıldırım Han'ın Ulu Camii, ne Sinop şehrindeki minber nakşı, ne Rum ülkesinde Atina'da Ebülfeth (Fatih) Camii ne de Budin serhaddinde Estergon Kalesi Camii bu Divriği Camii'nin işçiliğindeki ustalığa denk olamazlar. Kısacası övgüsünü yapmakta diller kısa kalır. Duaların kabul olduğu yer olduğundan gece ve gündüz kalabalık cemaatten hali değildir."

Hiç kuşku yok ki Evliya'nın ne dili ne kalemi bu bukalemun nakışını anlatmakta kısa kalır, lakin nedendir bilinmez burada biraz hasis davranmış. Belki onun döneminde Ulucami'nin nakışlarıyla boy ölçüşecek çok sayıda eser bulunduğundan, belki Evliya Çelebi'nin seyahatleri hep bunlar arasında geçtiğinden ötürü özel bir iltifata gerek görmemiş ya da bir başka neden kalemini tutmasına sebep olmuştur, kim bilir… Belki de bir nekeslik hali gelmiştir Çelebi'nin diline ki bazen böyle haller yaşandığından erbabı dem vurur.

Darüşşifa ile birlikte o iki muhteşem kapının karşısına geçince benim gibilerin tutulan dilleri, içeri girip mihrabın maun kızılını görünce çözülüyor, sonra tekrar dışarı çıkıp Cennet Kapısı'nın karşısına geçince artık çaresiz lal olup kalıyor. O nedenle, ben Ulucami'nin şiirini anlatmaya kalkmıyorum, çarşı içinde bakkallık yapan Mustafa Mandi'nin kapılardaki işlemelerle ilgili sözlerini aktarmakla yetiniyorum: (https://www.postseyyah.com/evliya-celebinin-izinde-divrigi/)

AN İTİBARIYLA 15 EYLÜL 2023 SİVAS KALESİ'NDEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n3H8ZeQsTE/?mibextid=Na33Lf









AN İTİBARIYLA 15 EYLÜL 2023 SİVAS GÖK MEDRESE'DEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n4UeqNhYJV/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARIYLA 15 EYLÜL 2023 TARİHİ SİVAS MEYDANI ŞİFAİYE VE BURUCİYE MEDRESELERİ, SİVAS KONGRESİ'NİN YAPILDIĞI TARİHİ BİNASININ OLDUĞU MEYDANDAN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n4UcddaR1g/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARIYLA 15 EYLÜL 2023 SİVAS ULUCAMİ'DEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n4Uao2LoVv/?mibextid=Na33Lf

BELGESEL TADINDA DEVRİALEM

Sivas deyince gönül telimiz titrer, gençlik yıllarım gözümün önüne gelir. Sivas türküleri dile gelir, çocukluktan gençliğe ilk adım attığımız günlere gider duygularım. Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak gibi coşar ve çağlayarak akar. Sivas ellerinde sazım çalmaya başlar, Çamlıbeller bölük bölük bölünür, katibime arzuhalimi yazdırır. Çocukluk ve gençlik yıllarımı bir kez daha doya doya yaşarım.

SİVAS ELLERİNDE SAZIM ÇALINIR

https://www.instagram.com/reel/C4Sr0SGCd7-/

TIMBIR TOPLANTISI SİVAS'TA

https://www.facebook.com/share/v/1UufK5a7Lb/?mibextid=wwXIfr

SİVAS KIZILIRMAK ÜZERİNDE 800 YILLIK SELÇUKLU TARİHİ EĞRİ KÖPRÜ'DEN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

https://www.facebook.com/share/v/1CMpDyRKJ1/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/16betWtUV8/?mibextid=wwXIfr

SİVAS'TA BİZE REHBERLİK YAPAN PROF. DR. HİDAYET TAKÇI'NIN PAYLAŞIMI

Erken uyandığım nadir günlerden biriydi bugün, sanki sürprizi sezmiş gibi. Çayımı demlemekle uğraşırken bir mesaj düştü önüme. Yıllardır belgesellerini beğenerek izlediğim elli yıllık gazeteci yazar İsmail Kahraman mesajı yazmıştı. Eski mesai arkadaşım ve şu anda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olan değerli dostum Prof. Dr. Hacı Ali Mantar Hoca'nın selamı ile başlayan mesaj Sivas konusundaki belgesel fikriyle devam ediyordu. Telefon numaramı istemiş İsmail Bey. Memnuniyetle numaramı paylaştım. Sonra erken bir vakitte buluştuk ve üniversitede epeyce bir birim gezdik. Sonra Kızılırmak ve Eğri Köprü ile ilgili çekimler yaptık. Yarım günlük mesaimizi yemek yiyerek tamamladık. Umarım İsmail Bey de bizden memnun ve razı olmuştur ama benim memnuniyetimi dememe gerek yok. Saygı duyduğum bir büyüğüme Sivas'ı gezdirmek benim için bir onur oldu.

Saygılarımla,

https://www.facebook.com/share/p/16dwjiAHS4/?mibextid=wwXIfr









SİVAS'TA BELGESEL ÇEKİMLERİMİZE SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET EDİP KİTAP VE BELGESELLERİMİZİ HEDİYE EDEREK BAŞLADIK.

Türk İnternet Medya Birliğimin Sivas'ta düzenlediği toplantıya katılmak için gittiğim Sivas'ta Evliya Çelebi'nin izinde SİVAS TARİHİ belgeseli çekimlerini de gerçekleştiriyorum.

27 Haziran 2025 günü sabah erken Prof. Dr. Hidayet Takçı Bey'in rehberliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret ederek

https://www.facebook.com/share/p/1945sj9mmX/?mibextid=wwXIfr

Rektör Vekili, Prof. Dr. Salih Cem İnan

Rektörlük Genel Sekreteri, Doç. Dr. Yüksel Aydın

Rektörlük, Rektör Danışmanı Sekreteri, Gamze Boztürk

İletişim Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mustafa Gülmez

Beyleri makamlarında ziyaret edip görüş alışverişinde bulunup belgesel çekimlerimiz hakkında bilgi verip sayın hocalarımla belgesel söyleşiler yaptım.

Ziyarette "Tuna'dan Bir Tarih Akar" ve "Kahramanlık Türküleri ve Marşları" kitaplarımızı hediye edip, Kültür Bakanlığı yapım yetki belgesi ile dünyanın 80 ülkesi ve Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde İKTAV Araştırma Merkezi (https://www.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go kütüphanesi www.iktav.com) olarak çektiğim, başta TGRT Belgesel TV olmak üzere her gün birçok TV kanalında yayınlanan Devrialem belgesel arşivimiz ile Devrialem yayınları kitaplarımızı Sivas Üniversitesine hediye edeceğimizi bildirdik.

Nazik misafirperverlikleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi camiasına teşekkür ederiz.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TANITIM FİLMİ VE GENEL TANITIMI

https://www.cumhuriyet.edu.tr/genel-tanitim

https://www.youtube.com/watch?v=KT-dq6h70bs

SİVAS'TA BİZE REHBERLİK YAPAN SAYIN PROF. DR. HİDAYET TAKÇI'NIN PAYLAŞIMI

"...Erken uyandığım nadir günlerden biriydi bugün, sanki sürprizi sezmiş gibi. Çayımı demlemekle uğraşırken bir mesaj düştü önüme. Yıllardır belgesellerini beğenerek izlediğim elli yıllık gazeteci yazar İsmail Kahraman mesajı yazmıştı. Eski mesai arkadaşım ve şu anda Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olan değerli dostum Prof. Dr. Hacı Ali Mantar Hoca'nın selamı ile başlayan mesaj Sivas konusundaki belgesel fikriyle devam ediyordu. Telefon numaramı istemiş İsmail Bey. Memnuniyetle numaramı paylaştım. Sonra erken bir vakitte buluştuk ve üniversitede epeyce bir birim gezdik. Sonra Kızılırmak ve Eğri Köprü ile ilgili çekimler yaptık. Yarım günlük mesaimizi yemek yiyerek tamamladık. Umarım İsmail Bey de bizden memnun ve razı olmuştur ama benim memnuniyetimi dememe gerek yok. Saygı duyduğum bir büyüğüme Sivas'ı gezdirmek benim için bir onur oldu.

Saygılarımla,

https://www.facebook.com/share/p/16dwjiAHS4/?mibextid=wwXIfr