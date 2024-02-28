GEBZE'NİN İL OLMASI İLE İLGİLİ ÇİLER'DEN BÜYÜK MİLLET MECLİSİN DE TARİHİ KONUŞMALAR



1986 yılından beri il olmak için çalışan ve bir çok ünlü siyasi liderin il sözü verdiği Gebze'nin il olması İçin önemli çalışmalar yapılıyor.

Kocaeli milletvekili Nail Çiler Gebze'nin il olması İle ilgili TBMM de yaptığı daha önceki konuşması





GEBZE İL YASASI TEKLİFİ İÇİN MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'E SONSUZ TEŞEKKÜRLER Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 16 Kasım 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz. 1986 yılından beri il olma mücadelesi veren Gebze nin ilmolması ile ilgili CHP Kocaeli milletvekili ve Gebze ticaret odası eski başkanlarından Nail Çiler TBMM ye yasa teklifi verildi ve Meclis kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı. Konuşmayı dinlerken duygulandı. Gebze'nin 38 yıllık il olma mücadelesi gözlerimin önünden geçti. Seçimden seçime Gebze’ye il sözü verip kanduran siyasi liderleri düşündüm. Gebze nin gerçek anlamda il olmasını savunan başta merhum milletvekili. Alarttin Kurt ve merhum belediye başkanı Ahmet Penbegüllünün çalışmalarını hatırladım. Gebze nin il olmasını engelleyen ve bu gün tarihin tozlu raflarına kaldırılmış ve unutulmuş siyasilerini tarihe havale ettim. NAİL ÇİLER'DEN TARİHİ KONUŞMA Gebze'nin il olması ile ilgili kanun teklifi veren Gebze nin yetiştirdiği önemli isimlerden Gebze Milletvekili Sayın Nail Çiler Gebze'yi çok güzel anlatıp Milletvekillerine Gebze nin beden il olması gerektiğini belge ve bilgilerle ilgili anlattı. Bir çok Gebzeli nin bile yeni öğrendiği bilgiler çok önemli. Gebze'nin il olma yasa teklifi Ak partili ve MHP'li vekillerin oyları ile reddedildi. İşte Nail Çiler'in Gebze için söylediği sözler ve videoyu sizlerle paylaşıyor Gebze kamuoyu adına Nail Çiler'e teşekkür ediyoruz. MİLLETVEKİLİ NAİL ÇİLER'İN TBMM'DE YAPTIĞI KONUŞMA İLE İLGİLİ

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