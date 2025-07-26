Çayırova’da ‘Atığın Sıfır Noktası’ hizmete başladı

KAĞITTAN, ELEKTRONİK ATIĞA KADAR
Atığın Sıfır Noktası Projesi kapsamında, Çayırovalı ilçe sakinleri, Akse Mahallesi’nde yer alan alana; kağıt, karton, cam, plastik, metal, atık pil, bitkisel yağ ve elektronik atıklarını getirdikten sonra, getirdikleri atıkların cinsine göre kilogram başına puan kazanacak ve bu puanlarla diledikleri hediyeyi alabilecekler. Uygulamanın, kısa sürede ilçenin diğer noktalarında da hizmete alınması hedefleniyor.
ATIĞI GETİR, PUANI KAZAN
Atığın Sıfır Noktası’nda belirlenen ödül sistemine göre kilogram başına Çayırovalı ilçe sakinleri şu puanları kazanabilecek; atık pil-kilogram başına 1 puan, bitkisel atık yağ-kilogram başına 5 puan, cam-kilogram başına 1 puan, elektronik atık-kilogram başına 3 puan, kağıt/karton-kilogram başına 3 puan, karışık ambalaj-kilogram başına 2 puan, metal-kilogram başına 4 puan ve plastik-kilogram başına 3 puan.
BİRÇOK ÖDÜL KAZANMA FIRSATI
Öte yandan, Atığın Sıfır Noktası’nda, geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe katkı sunan Çayırovalıları birçok ödül bekliyor. Belirlenen puanlama sistemine göre ilçe sakinleri, getirdikleri atıkların ardından; sosyal tesisler yemek fişi, bitki toprağı, satranç takımı, futbol, basketbol ve voleybol topu, toz deterjan, bardak termos, çelik çay termosu, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı forması, kamp sandalyesi, powerbank, okul çantası, akıllı çocuk saati, çocuk bisikleti ve tablet gibi ödülleri kazanabilecek.
(Erkan ERENLER)