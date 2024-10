Körfez Gençlerbirliği Ragbi takımları iki kupayla döndü

U21 Ragbi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de yapıldı. Şampiyonaya Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U21 Kadın ve Erkek Ragbi takımları da katıldı. Gençlerbirliği, 4 maçı da kazanarak gruplarında birinci olup, iki takımıyla da çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Körfez Gençlerbirliği SK'dan yapılan açıklamada, "Kayseri'de yapılan U21 Ragbi Türkiye Şampiyonası’nda erkek ve kadın ragbi takımlarımız birlikte finale yükselmiştir. Gruplarında her iki takımımızda rakiplerini yenerek birinci olup çeyrek finale kalma başarısı gösterdiler. Grup finallerinde oynadıkları güzel oyunlar ve üstünlükleriyle takımlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da iddialı olduğunu gösterdiler. Grup finallerinden Körfez ilçemize 2 kupayla dönüyoruz. Bizlere ve sporcularımıza her zaman destek olarak güç veren Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt ve bütün kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra Türkiye finallerinde. Oradan da kupa ve dereceyle dönmek için sporcularımız çalışmalarına ara vermeden devam edecekler. Yeni hedefimiz yine kupaları Körfez'e, Kocaeli'ye getirmek" denildi.

İHA