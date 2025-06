Burada engeller değil imkanlar konuşulacak

PROTOKOLÜN KATILIMI YÜKSEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tanıtımını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımı ile gerçekleştirdi. Eski Vinsan Kampüsü içerisinde 10 dönüm alan üzerine inşa edilen ve her engelli bireyi bir gonca gibi yetiştirip topluma kazandıracak olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tanıtımına Bakan Göktaş ve Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halil Dedeoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

TANITIM ÖNCESİ EĞLENCE VARDI

Merkezin tanıtımı öncesinde çocuklar ve aileleri; şişme oyun grupları ile eğlencenin tadını çıkardı. Animasyon ekibinden palyaço ve animatörler çocukları güldürmek için birbirinden güzel aktiviteler sundu. Atölyelerde yüz, kum ve çanta boyama etkinlikleri yapıldı. Ayrıca alanda akşama kadar patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikramı vardı. KOMEK’in Müzik Eğitmenleri Orkestrası çocuklar ve aileleri için konser verdi. Bakan Göktaş’ın programa gelmesinden önce Kocaeli basını Başkan Tahir Büyükakın tarafından Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gezdirildi. Basın mensupları merkeze adeta hayran kaldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın gelmesiyle birlikte program başladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tanıtım filmini izleyen katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu eşsiz hizmetini ayakta alkışladı.

“DÜNYA VE İÇİNDEKİLERİN HER ŞEYİNE BEDEL”

Yaşam merkezi öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterisinin ardından Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Ahmet Görkem Eldem’in annesi Jülide Eldem teşekkür konuşması yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, “Böyle anlarda kelimeler uçup gidiyor. Hangi kelimeyi söylesem diğerine haksızlık edecekmişim gibi geliyor. Az önce merkezi gezerken o gözlerdeki ifadeler hiçbir manipülasyon içermeyen o duygular… Çocuklarımızın o riyasız dünyasıyla yüz yüze gelince yapılanların çok değerli olduğunu, şu üç günlük dünyada her şeyin boş olduğunu anlıyorsunuz. Bir annenin, bir babanın içten teşekkürü, bu evlatlarımızın sarılıp teşekkür etmesi; dünya ve içindekilerin her şeyine bedel” dedi.

“GÜLÜCÜKLER GÖK KUBBEYİ AYDINLATACAK”

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de örneğinin bulunmadığını söyleyen Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “İşimizi iyi yapmanın derdindeyiz. Bu çocuklara değer. Onlara ne kadar güzel koşullar hazırlarsak kendimizi o kadar başarılı sayacağız. Her yaştan birey eğitim alabiliyor. Burada aileler de sosyal hayatın içinde. Yüklerimizi paylaştığımızda herkesin yükü hafifleyecek. Bu evlatlarımızın gülücükleri gök kubbeyi aydınlatacak.” Başkan Büyükakın’a merkezde eğitim alan öğrencilerin büyük bir sevgi gösterisi vardı.

“EKSİKLER DEĞİL YETENEKLER ORTAYA ÇIKACAK”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Bu merkezin özel gereksinimli bireyler ve aileleri için umut dolu başlangıç olmasını diliyorum. Böylesine kıymetli bir projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün bir araya gelmemize vesile olan merkezin beni çok heyecanlandıran bir tarafı var. O da ‘Ben de varım atölyeleri.’ Bu atölyelerde engeller değil, imkanlar konuşulacak. Eksikler değil yetenekler ortaya çıkacak. Özel gereksinimli ailelerimizi hayatın tam merkezine alacak. Onlar için ‘toplumda, sosyal hayatta ben de varım’ diyebileceği, kendine ait hissedeceği değerli ve üretken olduğu bir alan olacak” dedi.

“DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGICI OLMASINI DİLİYORUM”

Bakan Göktaş şöyle devam etti: “Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi; sevginin, anlayışın ve dayanışmanın somut bir örneğidir. Burada yapılan her etkinlik, verilen her eğitim insanı odağına alan, yüreğe dokunan hizmettir. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin şehrimizde bir dönüşümün başlangıcı olmasını diliyorum. ” Protokol konuşmalarının ardından Gonca’nın özel gereksinimli bireyleri tarafından hazırlanan Filistin Bayrağı Bakan Göktaş’a hediye edildi. Tanıtım programının sonunda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Büyükakın ile birlikte Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezdi, merkezin imkanlarını yakından gördü.

ATÖLYELER MERKEZE CAN VERİYOR

İzmit eski Vinsan Kampüsü içerisinde 9 bin 600 metrekare açık, 6 bin 100 metrekare kapalı alan üzerinde kurulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, her yaş ve her engel grubundan birey için özel olarak planlandı. Eğitimden istihdama, sanattan spora, kişisel bakımdan psikolojik desteğine kadar yaşamın her alanını kapsayan yapı, engelli bireyler için vazgeçilmez bir yer oldu. Yaşam merkezinde özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırmak için kurulan atölyeler, merkezin en aktif noktası olacak. Özel gereksinimli bireylerin en çok vakit geçirdiği alanların başında gelen atölyelerde; saç kesimi, kahve pişirimi ve çeşitli mutfak deneyimleri paylaşılıyor. Engelli bireyler, topluma karışmanın yanı sıra kendi ayakları üzerinde durmak için de bu atölyelerden destek alıyor. Atölyelerde öğrenilen her bilgi, engelli bireylerin özgüvenini artırırken ailelerinin de onlarla birlikte sosyalleşmesini sağlıyor.

HİZMETLER TÜM AİLEYİ İÇİNE ALIYOR

Gonca’da hizmetler yalnızca birey odaklı değil; bütün aileyi içine alan güçlü bir sistem üzerine kuruldu. Riskli gebelikten itibaren başlayan destek programlarıyla aileler erken dönemde bilgilendiriliyor, ebeveyn eğitimleriyle süreç boyunca güçlendiriliyor, kardeş eğitimleriyle tüm aile destekleniyor. Bir rehabilitasyon merkezinin de ötesinde olan yaşam alanında engelli bireyler, kendini keşfedip yeteneklerini gün yüzüne çıkarabilecek.

ENGELSİZ DİYALOG OFİSİ’NDE TALEPLER ANLIK GİDERİLİYOR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Diyalog Ofisi, hem merkezin içinde hem de şehir genelinde özel bireylerin ve ailelerinin her türlü talep, öneri ve sorunlarını dinlemek üzere hizmet veriyor. Vatandaşların geri bildirimlerini anlık olarak değerlendiren ofis, çözüm süreçlerini hızlandırıyor. Ayrıca yeni hizmet tasarımlarında ailelerin ve bireylerin görüşlerini doğrudan alarak merkezin sürekli gelişen ve ihtiyaçlara göre şekillenen bir yapıda olmasına katkı sağlıyor. Engelsiz Diyalog Ofisi, güçlü iletişim anlayışıyla sadece sorun çözen değil, aynı zamanda yol arkadaşlığı yapan bir birim olarak görev yapıyor.

ATÖLYELERDE BİR HAYAT YEŞERİYOR

Yaşam alanında engelli bireyler için her şey düşünülürken merkezin kalbi atölyelerde atıyor. Bireyler burada yalnızca eğitim değil; yaşam becerilerini, özgüvenlerini ve hayallerini geliştiriyor.

AİLELER NEFES ALIYOR, YALNIZLIK HİSSİ AZALIYOR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi sadece bireyler için değil, onları destekleyen aileler için de bir yaşam alanı sunuyor. Çocuklarını, yakınlarını merkeze getiren aileler burada sosyalleşme, deneyim paylaşma ve birbirlerine destek olma imkânı buluyor. Böylece aileler hem günlük yüklerini hafifletiyor hem de aynı yolu yürüdükleri insanlarla dostluklar kurabiliyor. Merkez, ailelerin yalnızlık hissini azaltırken, güçlü bir dayanışma ağı oluşmasına da zemin hazırlıyor.

HER ÇİÇEK GONCA İLE BAŞLAR

Merkeze "Gonca" isminin verilmesi, burada yeşeren umutların ve filizlenen hayatların sembolü olmasından kaynaklanıyor. Tıpkı bir goncanın zamanla açıp çiçeklenmesi gibi merkeze adım atan her bireyin de eğitim, destek ve sevgiyle kendi potansiyelini ortaya çıkaracağına inanılıyor. Bu isim, hem şehrin samimi kültürüne, hem de merkezin taşıdığı duygusal misyona anlam katıyor.

GONCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE BULUNAN ATÖLYELER

Berber ve Kuaför Atölyesi

Hassas bireyler için bir korku haline gelen saç kesimi, özel tasarlanan berber salonunda artık eğlenceli bir aktiviteye dönüşüyor.

Barista ve Mutfak Atölyeleri

Yaşam merkezinde bireyin sosyalleşmesinin yanında beceri kazanmasına da imkan sunuluyor. Mutfak becerilerini keşfetmek isteyen bireyler, kurabiye pişirip yanına güzel bir kahve de yapıp üretebilmenin hazzını yaşayacak.

Market ve Kasiyerlik Eğitimi

Alışveriş ve kasiyerlik eğitimleriyle günlük yaşam pratiği kazanılıyor, bağımsızlık yolunda güçlü adımlar atıyorlar.

Stüdyo ve İçerik Üretim Alanı

Kameralar karşısında kendini ifade etme cesareti kazanılıyor; bireyler kendi hikayelerini anlatıyor.

Bahçecilik ve El Sanatları

Doğayla ve sanatla temas, bireylerin duyusal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Sanatta Ben de Varım

Tiyatro, ritim, seramik ve resim atölyeleri ile bireyler sanatı keşfediyor.

Sporda Ben de Varım

14 farklı branşta eğitimlerle sporun iyileştirici gücüyle buluşuyorlar.

İstihdamda Ben de Varım

Barista, reyon görevlisi, servis elemanı gibi mesleki eğitimlerle iş hayatına hazırlanıyor; kariyer planlama ofisinde mülakat tekniklerinden EKPSS hazırlık kurslarına kadar profesyonel destek alıyorlar.



(Ömer İLGEÇ)