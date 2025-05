GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Anneler, hayatımıza ilk dokunuşu yapan; bizleri sevgiyle büyüten, hayata hazırlayan ve her zaman yanımızda olarak gücümüze güç katan en kıymetli varlıklardır. Sadece evlatlarına değil, topluma da sevgileri, fedakârlıkları ve sarsılmaz güçleriyle yön verirler.

Bizlere sundukları eşsiz sevgiyi her an hissederek, bu sevginin karşılıksız kalmadığını onlara hissettirmek en önemli görevimizdir. Bizi en iyi şekilde yetiştirmek için emek veren, hayata hazırlayan ve yolumuzu aydınlatan ilk öğretmenlerimiz olan annelerimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek, onlara verebileceğimiz en büyük hediyedir.