GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bizlere sundukları eşsiz sevgiyi her an hissederek, bu sevginin karşılıksız kalmadığını onlara hissettirmek en önemli görevimizdir. Bizi en iyi şekilde yetiştirmek için emek veren, hayata hazırlayan ve yolumuzu aydınlatan ilk öğretmenlerimiz olan annelerimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermek, onlara verebileceğimiz en büyük hediyedir.
Kurtuluş Savaşı yıllarında ve tarih boyunca; cephelerde mücadele eden, evlatlarına her koşulda destek olan başta şehit annelerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm anneleri saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; bizleri bugünlere taşıyan, hakları asla ödenemeyecek olan annelerimizin ve annelik duygusunu yüreğinde taşıyan herkesin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum.
(Erkan ERENLER)