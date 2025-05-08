VAKIFLAR HAFTASI DOLAYISI İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDAN CANLI YAYIN

8 Mayıs Vakıflar haftası Ankarada kutlandı Vakıflar haftası dolayısı ile cumhurbaşkanlığı külliyesin de düzenlenen toplantıyı devri alem belgesel TV programı ve Gebze gazetesi olarak canlı yayınladık

DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYINLARI

VAKIFLAR HAFTASINDAN NOTLAR

İKTAV tarih ve kültür araştırmaları

Vakfı kütüphanesi başkanı olarak. Karabük eflanililer vakfı başkanı sanayici Şeref Karakaya ve vakıf yönetim kurulu üyesi av Fatih Kocatürk ile Ankara ya giderek cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen toplantıya katıldık

TÜM VAKIF İNSANLARININ VAKIF RUHU İLE VAKIFLAR HAFTASINI KUTLUYORUZ BELGESEL TADINDA VAKIFLARIMIZA SELAM OLSUN

Başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün bir çok tv kanalında devri alem adı ile yayınlanan ilim kültür tarih araştırmaları merkezi

vakfı kültür hizmeti olarak vakıflar medeniyeti ile ilgili hazırladığınız belgesel tv programlarımız

CUMHURBSŞKANI ERDOĞANIN VAKIFLAR HAFTASI DOLAYISI İLE KÜLLİYEDE YSPTIĞI KONUŞMANIN CANLI VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan “ Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla çalışıyoruz”

VAKIFLAR HAFTASINDA ANKARA KARABÜKLÜLER VAKFINI ZİYARET EDİP BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

KÜTÜPHANE GİBİ VAKIF

Vakıflar haftası dolayısı ile cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen toplantıdan sonra Ankara karabüklüler vakfını ziyaret ederek vakıf başkanı Sn nizamettin yüce ile devri alem belgesel tv programı olarak BRLGESEL tadında canlı söyleşi yaptık

Ziyarete Karabük Eflani hayır kervanı vakfı başkanın sanayici ve iş insanı Şeref Karakaya. kurucular kurulu üyesi Av Fatih Kocatürk de katıldı

Başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı ve Gebze gazetesi olarak Karabük eflanililer hayır kervanı vakfı ve Karabük vakfına ilgi alaka ve yol arkadaşlığı için sonsuz teşekkür ederiz

ŞEREF KARAKAYANIN PAYLAŞIMI

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

CUMHURBAŞJANI ERDOĞANIN VAKIFLAR HAFTASI DOLAYISI İLE KÜLLİYEDE YAPTIĞI KONUŞMA METNİ

“ Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla çalışıyoruz”

08.05.2025

“Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda yaptığı konuşmada, “Vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla başla gayret sarf ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası nedeniyle Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, “101 Yıla Özel 101 Vakıf Eser Toplu Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Ülkenin ve kültür coğrafyalarının dört bir yanında vakıf mirasını tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerin Vakıf Haftası’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Haftası’nın bu yılki temasının “Vakıf ve Aile” olarak belirlendiğini belirtti.

“MİLLET OLARAK GÖZ KAMAŞTIRAN BİR VAKIF GELENEĞİNE SAHİBİZ”

Bu önemli haftanın, medeniyetlerinin iki taşıyıcı sütunu olan vakıf ve aile ekseninde idrak edilmesini fevkalade isabetli bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Her fırsatta vurguladığımız gibi millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Hiç şüphesiz bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyoruz. Böyle nadide bir mirası tevarüs etmekten açıkçası iftihar ediyoruz. Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Tarihimiz, hafızamız, kimliğimiz ve istikbalimiz açısından çok ağır bir sorumluluğu ifa eden genel müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Büyük bir vazife şuuruyla ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına selamlarımı, sevgilerimi iletiyor, her birine görevlerinde Rabb’imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”

Vakıflar Genel Müdürlüğünün anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptıkları eserlerle çok daha anlamlı hâle getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tokat’taki Gökmedrese’mizin, Gaziantep’teki Kurtuluş Cami’mizin, Lefkoşe’deki Selimiye Cami’mizin ve Arnavutluk’taki İşkodra Cami’mizin açılış törenlerini canlı bağlantılarla hep birlikte icra edeceğiz. Bu güzide eserlerin ihyasında katkısı olan tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine, her bir kardeşime kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Rabb’im bizlere ecdat yadigarı eserlere sahip çıkmayı, onları gelecek kuşaklara en güzel şekilde teslim etmeyi nasip eylesin. İstisnasız her biri yüksek bir estetik anlayışının ürünü olan bu yapıların mimarlarını, banilerini, hamilerini taş üstüne taş koyan tüm büyüklerimizi burada rahmetle, minnetle yad ediyorum.”

“TÜM VASIFLARIMIZLA AYNI ZAMANDA BİR VAKIF MEDENİYETİYİZ”

“Kimliğimiz, kültürümüz, millî ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede güzeldir, derindir, seçkindir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi. “Bu kumaşın gergefi Balkanlar’dan Türkistan’a, Afrika’dan Güney Asya’ya, Anadolu’dan Hicaz’a medeniyet coğrafyamızın her bir karışını ihata eder. Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, darüşşifalarımız, hanlarımız, kervansaraylarımız, su kemerlerimiz ve daha nice eser, ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir.”

Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nin Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nden, Beyrut’taki Hamidiye Çeşmesi’nin Macaristan’ın Pecs şehrindeki İdris Baba Çeşmesi’nden, Bosna’daki Mostar Köprüsü’nün Cezayir’deki Babü’l-Kantara Köprüsü’nden, Prizren’deki Sinan Paşa Camisi’nin ise Selimiye ve Süleymaniye camilerinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu yapıların tamamı müşterek bir ruh ışıltısının yüksek bir kültür ve mimari tasavvurun yansımalarıdır. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. ‘Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir’ ayetikerimesini kendimize rehber edinerek iyilikte, güzellikte, hayır işlerinde yepyeni ufuklar açmış bir milletiz. Yaşantımıza yön veren temel düsturu ise şu hadisişerifleri ile Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam tayin ve takdir etmiştir. Önderimiz, sultanımız hayatımızın her aşamasına örnek yaşantıyla istikamet çizen Resulullah efendimiz şöyle buyurmuştur; ‘İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat’. Evet vakıf, bizim için sadaka-i cariyedir. Allah’ın rızası kazanmak, ebedi saadete ram olmak, topluma ve insanlığa faydalı işler yapmak için taşı altın bir anahtardır. Dayanışma ruhumuzun, yardımlaşma bilincimizin, birlik ve beraberlik şuurumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Göç yolundaki kuşların bile ihmal edilmediği kuşatıcı bir iyilik düşüncesinin dikkatle, rikkatle hayata tatbik edilmesidir.”

“70 BİNE YAKIN VAKIF HÂLİ HAZIRDA FAALİYET GÖSTERİYOR”

Vakıf kavramının, medeniyet mefkuresinin hayata ve ahirete bakışın dünyadaki izdüşümü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu inceliğe, özellikle dikkatlerinizi çekmek arzusundayım, kışın abdest alanlara sıcak su temin eden, sıcak günlerde sokak sokak gezip sebillere kar koyan, nehir kenarlarına söğüt diken, güvercinhane yaptıran, leylekleri koruyan vakıflar, taşıdığımız o zarif ruhun, merhametin, sevginin, şefkatin, diğerkamlık bilincinin birer nişanesidir” ifadesini kullandı.

Evliya Çelebi’nin 17. asırda Osmanlı’da vakıf zenginliğini, “Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallığa seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim” sözleriyle ifade ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu müstesna kültür, hamdolsun bugün de güçlü bir şekilde devam ediyor. Sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, eğitim, araştırma, kültür, sanat, spor, kalkınma, hukuk, insan hakları ve çevre gibi alanlarda 70 bine yakın vakıf hâli hazırda faaliyet gösteriyor. Böylesine köklü ve güçlü bir mirası devralan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de yurt içinde ve yurt dışındaki çalışmalarını büyük bir dikkatle 101 yıldır, Allah’a hamdolsun başarıyla sürdürüyor, vakfedenlerin iradesi doğrultusunda günümüz şartlarına uygun olarak vakıflarımızı yaşatıyor, güçlendiriyor, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaştırılması için canla, başla gayret sarf ediyor. Namazgahlardan, sübyan mekteplerine, tabhanelerden kuş evlerine her türlü vakıf eserine gözü gibi bakıyor, onarıyor, ihya ediyor. Son 2 yılda Bitlis Hazo Han Süleymaniye Külliyesi Darüşşifası, Tokat Gök Medrese ve Muş Merkez Muratpaşa Camii’nin de yer aldığı 166 vakıf-kültür varlığı restore edildi. Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs’ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdat yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi ön görülen 3 çalışma ise devam ediyor.”

“23 YILDA İHYA EDİLEN VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ SAYISI 5 BİN 927’YE ULAŞTI”

Bazı rakamları özellikle paylaşmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002 yılında sadece 46 eser restore edilmişken, son 23 yılda ihya edilen vakıf kültür varlıklarının sayısı 5 bin 927’ye ulaşmıştır” bilgisini paylaştı.

Bu çalışmalarda 12,3 milyar lira kaynak kullanıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim desteklerinden, muhtaç aylıklarına, imaret faaliyetlerinden gönüllülük çalışmalarına Vakıflar Genel Müdürlüğü, uhdesindeki hayır hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor” diye konuştu.

Tüm bu hizmetlerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve tüm çalışanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf kültürünü ayakta tutan kurum ve kuruluşlara, iyilik, yardım ve dayanışmada sınır tanımayan vakıf insanlarına, ömürlerini hayır hasenata adamış hayırseverlere şükranlarını sundu.

“YUVA KURACAK GENÇLERİMİZE YÖNELİK DESTEKLERİMİZİ ARTTIRDIK”

Yılın Vakfı Ödülü verilen Mehir Vakfı’nın her mensubunu özverili çalışmalarından ötürü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı 81 ilimizde dünyaevine giren 20 bini aşkın çiftimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını, tam 19 aydır İsrail’in vahşi saldırıları karşısında destansı bir direniş sergileyen Gazze’ye doğru genişleteceğinin müjdesini aldığım Mehir Vakfımızdan Allah razı olsun. 2025 Aile Yılı kapsamında seçimlerde milletimize sözümüz olan, Aile ve Gençlik Fonu’yla yuva kuracak gençlerimize yönelik desteklerimizi arttırdık. Ayrıca doğum yardımı ödeme rakamlarında ciddi oranda artışa gittik. Dijital mecraların etkisiyle toplumda günden güne yayılan yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz gerekiyor. Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi, gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum. Şu hakikate her vesileyle şahit oluyoruz. ‘Hayrun nas, men yenfeun nas. ‘Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır.’ Bu emre teslim olmuş nice kuruluşumuz, nice derneğimiz nice vatandaşımız çoğu zaman reklam yapmadan, birbirinden kıymetli hizmetlere imza atıyor. ‘Sağ elin verdiğini sol ele duyurmama’ şuuruyla hareket eden nice hayırseverimiz, hakkın verdiğini, halk için harcamaya devam ediyor.”

Yetimin başını okşayan, garibin elinden tutan, mazlumlara kucak açan, bir mahzun gönüle dokunmak, bir yaraya merhem olmak, bir ihtiyaç sahibine yardım etmek için karşılığını sadece Allah’tan umarak çalışan, çabalayanlarla iftihar ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Etrafımızda yaşanan bütün zulümlere, kötülüklere, insanı insanlığından utandıran vahşet görüntülerine rağmen dünya hâlâ ayaktaysa bunun sebebi bu güzel insanlar ve kuruluşlardır” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarla vakıfların, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Rabb’im bizleri bu dünyada iz bırakanlardan daima hayır dua ile anılacak olanlardan eylesin diyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, günün anısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, üzerinde Üsküdar Valide-i Cedid Camii’nde bulunan kuş evinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

“Yılın Vakıf Ödülü”ne değer görülen Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir’e ödül plaketini takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın mütevelli heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC, Arnavutluk, Tokat ve Gaziantep’teki tarihî eserlerin açılışını yapmak için canlı bağlantı gerçekleştirdi.

İlk olarak KKTC’ye bağlanan Erdoğan’ı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı. Tatar, KKTC’de geçen hafta açılan Cumhuriyet yerleşkeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Açılışı yapılan Selimiye Camisi’nin tarihi hakkında bilgi veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Burası 1000 yıllık bir mazisi olan abide. Burada tarih, burada maneviyat, burada geçmişimiz, her şey var. Son 4,5 yılda Vakıflar Genel Müdürlüğünün büyük gayretleriyle burada yapılan çalışmaları selamlıyorum, kendilerine ve tüm emektarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten KKTC için büyük bir kazanım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci canlı bağlantısını Arnavutluk İşkodra Camisi’ne gerçekleştirdi. Caminin yer aldığı bölgede ciddi manada su taşkınlarının yaşandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ondan kurtardık ve şu andaki hâline hamdolsun getirdik. Böylece İşkodra Camisi’ni, Müslümanların hizmetine sunmuş olduk” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tokat’taki Gök Medrese ve Gaziantep’teki Kurtuluş Camisi için canlı bağlantı yaptı. Kurtuluş Camisi’nin depremde yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, camiyi yeniden inşa ve ihya ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele keserek restorasyonu tamamlanan 101 tarihî vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi.(Kaynak





