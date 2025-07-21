Meta Title: Yurtdışında Şirket Nasıl Kurulur? Ülke Bazlı Rehber Meta Description: Yurtdışında şirket nasıl kurulur, hangi ülkede ne kadar kolay? İngiltere ve Amerika başta olmak üzere global şirket kuruluş rehberini keşfedin.

Globalleşen ticaret ve dijitalleşen iş modelleri sayesinde artık yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde şirket kurmak oldukça kolay hale geldi. Girişimciler, yurtdışında şirket kurarak hem yeni pazarlara açılıyor hem de dövizle gelir elde etme imkanı kazanıyor.

Peki yurtdışında şirket kurmak isteyen biri için süreç nasıl işler? Hangi ülke ne gibi avantajlar sunar? Bu yazıda, yurt dışında şirket kurmak isteyenler için en çok tercih edilen ülkeleri ve süreçleri detaylı şekilde inceliyoruz.

Neden Yurtdışında Şirket Kurmalısınız?

Yurtdışında şirket kurmanın birçok stratejik faydası vardır:

● Yeni pazarlara açılma ve global müşteri edinme

● Dolar, Euro gibi güçlü para birimleriyle gelir elde etme

● Stripe, PayPal gibi ödeme altyapılarına erişim

● Yatırım ve vergi avantajlarından yararlanma

● Uluslararası marka imajı oluşturma

Özellikle dijital ürünler, e-ihracat ve yazılım hizmetleri sunan girişimciler için yurtdışında şirket sahibi olmak, küresel ölçekte rekabet gücünü artırır.

Hangi Ülkelerde Şirket Kurmak Kolay?

Yurtdışında şirket kurmak isteyen girişimciler için en çok tercih edilen iki ülke: Amerika ve İngiltere’dir. Her ikisi de süreçlerin dijital ilerlemesi, düşük maliyetli kurulum seçenekleri ve ticaret dostu politikalarıyla öne çıkar.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika’da şirket kurmak isteyenler genellikle Delaware veya Wyoming eyaletlerini tercih eder. Süreç tamamen online yürütülebilir ve vergi numarası (EIN), banka hesabı gibi tüm işlemler dijital olarak tamamlanabilir.

Amerika merkezli bir şirket, Stripe ve Amazon gibi platformlarda doğrudan kurumsal hesap açma olanağı tanır.

İngiltere

İngiltere’de şirket kurmak isteyen girişimciler için en yaygın yapı “Private Limited Company (Ltd)“dir. Companies House üzerinden online olarak birkaç saat içinde şirket kurulabilir.

Ayrıca Avrupa pazarına giriş için köprü işlevi gören İngiltere, dijital servis sunanlar için oldukça avantajlıdır.

Yurtdışında Şirket Kurarken Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ülkeye göre değişse de, genel olarak aşağıdaki bilgilere ve belgelere ihtiyaç duyulur:

● Pasaport fotokopisi

● İkamet adresi bilgisi

● Şirket ismi ve faaliyet alanı

● Ortakların bilgileri (varsa)

● Hizmet sağlayıcınızın yönlendirmesiyle doldurulacak dijital formlar

Mükellef gibi dijital platformlar sayesinde bu belgeler kolayca hazırlanır ve başvuru süreci hatasız şekilde ilerletilir.

Vergisel Yükümlülükler ve Bankacılık Süreci

Yurtdışında şirket kurmak yalnızca kuruluş işlemleriyle sınırlı değildir. Kuruluş sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli konular:

● Vergi beyannameleri: Her ülkede şirketin yıllık veya dönemsel beyan zorunlulukları vardır.

● Adres hizmetleri: Sanal ya da fiziksel ofis adresi gerekebilir.

● Banka hesabı: Mercury, Wise, Payoneer gibi dijital bankacılık çözümleriyle uluslararası hesaplar açılabilir.

● İşletme yönetimi: Kayıtlar, fatura kesme ve müşteri sözleşmeleri gibi işlemler şirket adına yürütülmelidir.

Bu süreçlerin sağlıklı yürütülmesi için uzman danışmanlık şarttır.

Mükellef ile Yurtdışında Şirket Kurmak Artık Çok Kolay

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Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Yurtdışında şirket kurmak için vatandaşlık gerekir mi?

Hayır, Amerika ve İngiltere gibi birçok ülkede yabancı uyruklu kişiler şirket kurabilir.

Türkiye’de vergi öder miyim?

Yurtdışında elde ettiğiniz gelir Türkiye’ye aktarılırsa, çifte vergilendirme anlaşmaları kapsamında beyan yükümlülüğü doğabilir.

Yurtdışı şirketimle Türkiye’de fatura kesebilir miyim?

Evet, şirketiniz yurt dışında olsa da Türk müşterilere dövizle fatura kesmeniz mümkündür. Ancak vergi danışmanından destek almanız önerilir.