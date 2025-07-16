Çayırovalılar, vatan nöbetine devam ediyor

Hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde Çayırovalılar, vatan nöbeti için Çağdaşkent’te bir araya geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Çayırovalılar, milletin zaferini kutladı ve şehitlerimizi andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yüzlerce Çayırovalı, Çağdaşkent’te bir araya geldi. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, ilk olarak şehitlik ziyaretiyle başladı. Daha sonrasında Çayırova Polis Merkezi önünde bir araya gelen kent protokolü ve vatandaşlar, kortej halinde demokrasi yürüyüşü gerçekleştirdi. Çağdaşkent Saat Kulesi’nin bulunduğu alanda oluşturulan tören alanına kortej halinde gelen yüzlerce Çayırovalı, burada düzenlenen etkinliklerle hem milletin yazdığı destansı zaferi kutladı hem de şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

PROGRAMA GENİŞ KATILIM

Çağdaşkent’te düzenlenen programa Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Çayırova Müftüsü Hüseyin Baş, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, kent protokolü ve STK temsilcileri ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi.

“OMUZ OMUZA MÜCADELE ETTİK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda, tüm şehitlerimiz ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimine ilişkin bir sinevizyon gösteriminin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; 15 Temmuz gecesi rabbimizin inayetiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ferasetiyle ve milletimizin cesaretiyle o hain darbe girişimi bastırılmıştır. O gece yaptığımız kutlu mücadelede hep birlikte el ele omuz omuza verdik. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla o hainlerin kirli oyunlarını boşa çıkardık. Bu aziz millet var olduğu günden bu yana vatanın birliği ve beraberliği için şehadete yürüyen kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET VAR OLSUN”

Rabbim bu manevi değerlerimizin muhafazasını nasip eylesin. Biz bir ve dik olacağız ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun. Bizler bu sorumlulukları bilen Aziz milletin ferdi olarak merhametimizi düşürmeyeceğiz. Bizim milli değerlerimize sahip çıkışımız manevi değerlerimizdendir. Cumhuriyetimizi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacaktır.”

“BİZ HER ZAMAN BAĞIMSIZ OLACAĞIZ”

Başkan Çiftçi’nin akabinde konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal ise, “Türk milleti dünyada bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olmuştur. Türk milleti her zaman bağımsız devletler kurmuş ve dünyaya örnek olmuştur. Bu gerçeği bilemeyen bir avuç hain 15 Temmuz’da bu millete diz çöktürebileceğini sandı. Kahraman Türk evlatlarının nasıl tankların önüne atladığını gördük. Bugün 15 Temmuz’un üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye devleti bundan sonra tüm dünyada daha güçlü olacaktır. Dünyadaki tüm mazlumlara örnek olacağız. Ülkemizi bu günlere getiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milleti var olduğu müddetçe biz her zaman bağımsız olacağız” açıklamasında bulundu.

AYKUT KUŞKAYA SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından program kum sanatçısı Tarkan Köylü’nün gösterisiyle devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen kum gösterisinin akabinde Ezgi Sanatçısı Aykut Kuşkaya sahne aldı. En sevilen parçalarını Çayırovalılar için seslendiren Kuşkaya’nın konseri beğeniyle izlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, saat 00.13’te okunan sela ve edilen duaların ardından sona erdi ve Çayırovalılar, bir kez daha vatan nöbetinde bir araya gelmenin gururunu yaşadı.



(Ömer İLGEÇ)