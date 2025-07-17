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Çiftçi, “Afetlere karşı hazırlıklı bir Çayırova için çalışıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Afet İşleri Müdürlüğü’nde görevli personelleriyle bir araya gelerek, Çayırova’da olası bir afete karşı hazırlıklara ilişkin istişarelerde bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Afetlere karşı hazırlıklı bir Çayırova için çalışıyoruz” dedi.

Çiftçi, 'Afetlere karşı hazırlıklı bir Çayırova için çalışıyoruz”

17 Temmuz 2025 Perşembe 10:04

 Daha huzurlu ve daha yaşanılabilir bir Çayırova için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçenin afetlere karşı mücadelesini güçlendirecek çalışmaları Çayırova’ya kazandıran Başkan Çiftçi, son olarak Afet İşleri Müdürlüğü’nde görevli personellerle bir araya geldi. Burada müdürlüğün işleyişi, il risk azaltma planı kapsamında yapılması gereken yatırımlar vb. konularda müdürlük çalışanlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Çiftçi, toplantı hakkında şunları dile getirdi;

 

“ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ”

“Afet İşleri Müdürlüğümüzde gerçekleştirdiğimiz değerlendirme toplantısında; müdürlüğümüzün işleyişi, İl Risk Azaltma Planı(IRAP) kapsamında yapılması gereken yatırımlar, alınacak eğitimler ve kurulması planlanan afet koordinasyon merkezi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Afetlere karşı daha hazırlıklı, daha dirençli bir Çayırova için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”

(Ömer İLGEÇ)

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