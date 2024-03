Vural ve Türel’den iftar teşekkürü

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural yaptığı açıklamada, iftar programının bir güzelliğinin de toplumda farklı görüşteki insanların bir araya gelerek hasret gidermesi olduğunu söyledi. Programa başta CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gebze eski belediye başkanı M. Emin Akın, kadın kolları başkanı, ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları ile DP Gebze Belediye başkan adayı Murat Öngelen, Gebze Bağımsız Belediye başkan adayı Muhammet Tuluk, İYİ Parti Gebze eski ilçe başkanı Burak Uluköylü ile çok sayıda STK Başkan ve yöneticisi ile muhtar ve muhtar adaylarının da katıldığını hatırlatarak, “Partiler üstü bir organizasyon oldu ve çok sayıda dost ile sohbet etme imkanımız oldu. Birçok insan da mazeret beyan ederek teşekkürlerini iletti. Süre darlığından davet edemediğimiz dostlarımızın da anlayışla karşılamalarını bekliyoruz” dedi.

Saadet Partisi Gebze belediye başkan adayı Mustafa Türel de programın Gebze’ye ve Saadet Partisine yakışır bir iftar olduğunu hatırlatarak; “Aslında programı güzelleştiren de katılan misafirlerimiz oldu. Toplumun her kesiminden çok sayıda davetlinin katılması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Özellikle Gebze’deki CHP’li dostların programda kendi iftarları gibi samimi davranmalarından son derece mutlu olduk. Bu tür birliktelik Gebze adına da çok güzel sonuçlar verebilir. Bu birlikteliği tüm partilerle her zaman yapmalıyız. Saadet Partisi olarak biz her zaman Gebze adına birlik olmaya hazırız ve varız. Gebze’de bunu yapabilecek güç ve insanın fazlasıyla olduğuna inanıyorum” dedi.