Başiskele'de Hedef, Sıfır Atıkta Ön plana çıkmak

İlçede birçok projeyi gençler ve çocuklar ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle Başiskele'mizin sıfır atık konusunda da ön plana çıkacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2017'de başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir dünya markası haline gelen "Sıfır Atık Hareketi", Birleşmiş Milletler tarafından (BM) "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle bu yıl da dünyanın dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Başiskele Belediyesi'nin Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde "Bir Atık Her şeyi Değiştirir" sloganıyla etkinlik düzenlendi. TRT Çocuk sunucusu ve tiyatro oyuncusu Lemi Filozof'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personelleri, kentin birçok okulundan gelen öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Yolumuz uzun"

Programda konuşan Başkan Yasin Özlü, "Hızla değişen ve hızla tükettiğimiz bir dünyanın içinde hep birlikte yaşıyoruz. Aslında bir zamanı yaşarken, ömrü ve hayatı tüketirken doğanın da bize sunduğu birçok şeyi tüketiyoruz. Bizim gelecek nesilleri yani sizleri, sizler de sizden sonraki gelecek nesilleri düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tüm dünyada geri kazanım, geri dönüşüm önemli bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan’ın Türkiye'de başlattığı Sıfır Atık Seferberliği, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul görerek 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Başiskele Belediyesi olarak bizler de sıfır atık ve geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Düne göre iyi durumdayız ama henüz bu konuda gidecek çok uzun bir yolumuz var" dedi.

"Sıfır atık konusunda Başiskele ön plana çıkacak"

Başiskele'de yapılan her bir işte gençleri merkeze aldıklarını vurgulayan Başkan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her aşamada, her yaptığımız işte, her konuda, her yaptığımız güzel işlerin merkezinde gençlerimiz var. Bizler gençlik çalışmalarıyla, kütüphanelerle, etüt merkezleriyle, yaptığımız parklarla yaptığımız her şey ile sizleri ayrı bir yere koyuyoruz. Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile Türkiye'de bir marka haline geldik. Genç kardeşlerimle birçok şeyi başardık. Şimdi yine gençler ve çocuklarla beraber başlatacağımız bu sıfır atık hareketine gençlerin sahip çıkması çok önemli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteğiyle sıfır atık konusunda da Başiskele'mizin ön plana çıkacağına yürekten inanıyorum"

Çocuklar etkinliklerde eğlendi

Konuşmaların ardından programa katılan çocuklar ve gençler, Lemi Filozof ile eğlenceli zaman geçirdi. Rengarenk ve keyifli anlara sahne olan etkinlikte; atık tasarım sergileri, geri dönüşüm ve şapka defilesi, bilgi yarışması ve geri dönüşüm atölyeleri gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

İHA