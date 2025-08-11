GENEL:
Çamur gidiyor, yeni canlılar geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nde artan canlılığı gösteren ve herkesin içini ferahlatan su altı görüntüleri paylaştı, “Çamurdan kurtulan Körfezimiz nefes alıyor” dedi.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:53

 1.5 MİLYON METREKÜP ÇAMUR ÇIKARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, tüm hızıyla ilerliyor. 2. etaba geçilen proje kapsamında bugüne kadar 1.5 milyon metreküpten fazla çamur, İzmit Körfezi'nden çıkarıldı. Bu çalışma ile birlikte su kalitesi arttı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ayrıca 200’den fazla yapay resif yerleştirildi, balıklar için yeni yuvalar oluşturuldu.

 

KÖRFEZ'DE ARTIK YUNUSLAR, VATOZLAR VAR

Körfez'e adeta nefes aldıran bu çalışmalar sadece dip çamuru temizliği ile sınırlı değil. İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri ve alınan önlemler sayesinde İzmit Körfezi'ndeki canlı popülasyonu gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Balık popülasyonu son dönemde yüzde 35 oranında arttı. Yıllar önce sadece isimleri bilinen deniz atı, orkinos ve yunus gibi balık türleri İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. İzmit Körfezi, yılların dip çamurundan arınırkin; adeta bir akvaryuma dönüştü.

 

DENİZ KENDİNİ YENİLEMEYE BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni temizlemek için yapılan çalışmaların aslında ne kadar önemli olduğunun yavaş yavaş ortaya çıktığını vurguladı. Özellikle dip çamuru temizliği projesi ile birlikte İzmit Körfezi'nin nefes almaya başladığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Körfez, çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes alıyor; derinliklerinde saklı güzellikler yeniden hayat buluyor. Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımızda eşlik ediyor; deniz altı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün gün artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor" dedi.

(Emre KAHRAMAN)

