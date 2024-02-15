İlk Defa Alışveriş Yaptılar

Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Gebze Pazarcılar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen programa doğuştan bedensel engelli 2 vatandaş katıldı. Kapalı Pazar alanına tekerlekli sandalyeleri ile gelen 33 yaşındaki Sibel Aksoy ile 20 yaşındaki Enes Civelek ilk defa alışveriş yapmanın heyecanını yaşadı. Pazar tezgahlarını dolaşan Aksoy ile Civelek seçtikleri ürünleri, poşetlere doldurduktan sonra tezgahtara tarttırıp, ücretini ödedikten sonra alışverişini tamamladı.

Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun etkinlikle ilgili olarak amaçlarının ilçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayata katılarak kendi işlerin kendilerini görebilir hale getirmek olduğunu ifade etti “ Çayırova’da engelli çocuk ve özel çocukların sosyal hayatta barınabilmeleri adına kendi başlarına alışveriş yapabilmeleri adına Pazar projesi yaptık. Pazarda da engel yoktur adıyla proje geliştirdik. Bu projeyi hayata geçirdik. Engelli kardeşlerimizi engelli bireyleri kendi başlarına pazara çıkıp kendi alışverişlerini yapabilmeleri adına rahat ortam hazırladık. Ve bu ortamda alışverişleri kendileri yaptı, bizler de yanlarında bulunduk.”

Gebze Pazarcılar Odası Başkanvekili Sahir Tanrıverdi, sorumluluk sahasında olan Pazar yerlerinde hiçbir engel bulunmadığına dikkat çekerken her yaştan kişinin rahatlıkla alışveriş yapacağını bugünkü programla da bunu göstermek istediklerini dile getirdi. Tanrıverdi “Engelli arkadaşlarımıza pazarda engel olmadığı için engel yok diye alışveriş yaptık. Engelli arkadaşlarımızda herhangi bir engel olmadığını görmek üzere bir program yapıldı. Pazarda esnaf arkadaşlarıma da her zaman olduğu gibi engelli arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar.” Şeklinde konuştu.

Çayırova Kent Konseyi Engelil Meclisi Şekerpınar Temsilcisi Aylin Pehlivanoğlu ise engellilerin sorununu bildiğini bu yüzden yardımcı olmak için bu projede yer aldığını ifade etti.

Doğuştan bedensel engelli 20 yaşındaki Enes Civelek “ben doğuştan tekerlekli sandalye kullanıyorum. Bu benim ilk Pazar alışveriş deneyimim. Güzeldi, güzel deneyimdi. Bundan sonra ben yapabilirim” şeklinde konuştu.

Doğuştan bedensel engelli 33 yaşındaki Sibel Aksoy “bugünkü alışveriş memnun kaldım. Çok güzel geçti. Herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim” ifadelerini kullandı. Alışverişten sonra Sibel Aksoy ile Enes Civelek kendilerine ilk kez bu fırsatı tanıyanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (Ümit Ülker)