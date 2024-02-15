EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk Defa Alışveriş Yaptılar

Çayırova’nın Şekerpınar Kapalı Pazarı’nda doğuştan bedensel engelli vatandaşlar için “pazarda engel yoktur” isimli çalışma düzenlendi.

İlk Defa Alışveriş Yaptılar

15 Şubat 2024 Perşembe 10:14

 Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Gebze Pazarcılar Odası işbirliğinde gerçekleştirilen programa doğuştan bedensel engelli 2 vatandaş katıldı.  Kapalı Pazar alanına tekerlekli sandalyeleri ile gelen 33 yaşındaki Sibel Aksoy ile 20 yaşındaki Enes Civelek ilk defa alışveriş yapmanın heyecanını yaşadı. Pazar tezgahlarını dolaşan Aksoy ile Civelek seçtikleri ürünleri, poşetlere doldurduktan sonra tezgahtara tarttırıp, ücretini ödedikten sonra alışverişini tamamladı.

Çayırova  Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun etkinlikle ilgili olarak amaçlarının ilçede yaşayan engelli vatandaşların sosyal hayata katılarak kendi işlerin kendilerini görebilir hale getirmek olduğunu ifade etti “ Çayırova’da engelli çocuk ve özel çocukların sosyal hayatta barınabilmeleri adına kendi başlarına alışveriş yapabilmeleri adına Pazar projesi yaptık. Pazarda da engel yoktur adıyla proje geliştirdik. Bu projeyi hayata geçirdik. Engelli kardeşlerimizi engelli bireyleri kendi başlarına pazara çıkıp kendi alışverişlerini yapabilmeleri adına rahat ortam hazırladık. Ve bu ortamda alışverişleri kendileri yaptı, bizler de yanlarında bulunduk.” 

Gebze Pazarcılar Odası Başkanvekili Sahir  Tanrıverdi, sorumluluk sahasında olan Pazar yerlerinde hiçbir engel bulunmadığına dikkat çekerken her yaştan kişinin rahatlıkla alışveriş yapacağını bugünkü programla da bunu göstermek istediklerini dile getirdi. Tanrıverdi  “Engelli arkadaşlarımıza pazarda engel olmadığı için engel yok diye alışveriş yaptık. Engelli arkadaşlarımızda herhangi bir engel olmadığını görmek üzere bir program yapıldı.  Pazarda esnaf arkadaşlarıma da her zaman olduğu gibi engelli arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar.” Şeklinde konuştu. 

 Çayırova Kent Konseyi Engelil Meclisi Şekerpınar Temsilcisi Aylin Pehlivanoğlu ise engellilerin sorununu bildiğini bu yüzden yardımcı olmak için bu projede yer aldığını ifade etti.

Doğuştan bedensel engelli 20 yaşındaki Enes Civelek “ben doğuştan tekerlekli sandalye kullanıyorum.  Bu benim ilk  Pazar alışveriş deneyimim. Güzeldi, güzel deneyimdi. Bundan sonra ben yapabilirim” şeklinde konuştu.

Doğuştan bedensel engelli 33 yaşındaki Sibel Aksoy “bugünkü alışveriş memnun kaldım.  Çok güzel geçti. Herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim” ifadelerini kullandı.  Alışverişten sonra Sibel Aksoy ile  Enes Civelek kendilerine ilk kez bu fırsatı tanıyanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (Ümit Ülker)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez Belediyesi’nde Zabıtalara Eğitim Körfez Belediyesi’nde Zabıtalara Eğitim
GTÜ, Ünilig'den 3. döndü GTÜ, Ünilig'den 3. döndü
Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme Sınav Kitapçığı Dağıtıldı Sınava Hazırlanan Binler Öğreniciye Deneme Sınav...
Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi
GTÜ’den Kandıra Kırsal Yaşamı İçin Yaratıcı Çözümler GTÜ’den Kandıra Kırsal Yaşamı İçin Yaratıcı...
Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı eğitimi Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Körfez Belediyesi’nde Zabıtalara Eğitim
Kurum içi eğitimlerine aralıksız olarak devam eden Körfez Belediyesi, son olarak zabıta müdürlüğüne...

Haberi Oku