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EKONOMİ:
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Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği

Kocaeli'de meyve ve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli organomineral gübre desteği verilecek.

Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Gübre Desteği

14 Mart 2024 Perşembe 12:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği verecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, 2024 yılı güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne 20 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekiyor. Başvurular hafta içi mesai saatleri içinde alınacak. Gübre miktarı, üreticilerin ÇKS belgelerinde belirtilen meyve ve sebze bahçelerinin alanlarına göre verilecek. 


                                  


İHA
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