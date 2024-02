MARMARAKAF Açılış Töreni Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kocaeli ve Fuar’ın içeriğini anlatan tanıtım filmi izlenmesi ardından Şefliğini Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Kenan Serhat İnce’nin üstlendiği Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki üniversite öğrencileri tarafından oluşan ekibin seslendirdiği Marmara Türküleri dinlenildi.

Protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam eden törende Vali Seddar Yavuz da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirdi.

Selamlamaların ardından fuar ve içeriği hakkında açıklamalarda bulunarak sözlerine başlayan Vali Yavuz: “Fuarımızda 1071 firmanın katılımıyla 50.000 ‘in üzerinde ziyaretçi ve 750 etkinlik vesilesiyle kamu kurumları ve nitelikli iş gücü arasındaki bilinirliğinin arttırılması, nitelikli öğrenci ve mezunların kurumlara kazandırılması ve bunun yanında özel sektörde nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan işverenlerin de gençlerle doğrudan buluşması sağlanacaktır. Gençlerimizin istihdamını artıracak, iş ve staj imkânlarına erişimini kolaylaştıracak, çalışma hayatı hakkında daha fazla bilgilenmesine ve bilinçlenmesine fırsat sağlanacak, aynı zamanda gençlerimiz iyi bir kariyer planı yapabilecek, istedikleri işi bulabilecek; işverenlerimiz de yetenekli, gerekli bilgi ve beceriye sahip bir çalışan bulma imkanına sahip olacaktır.”

Kocaeli, Sanayi Alanında Önemli Bir Yer Tutmaktadır

Kocaeli’nin üretim, sanayi ve istihdamına ilişkin güncel verileri de paylaşan Vali Yavuz, Türkiye’nin lokomotifi olma yolundaki gelişim ve faaliyetlerini şu sözlerle aktardı: “Ülkemizin bilim, sanayi, teknoloji üssü; dünyayla yarışan yüzü Kocaeli, sahip olduğu kalifiye insan gücü ile birçok bilimsel ve teknolojik gelişmenin önünü açmakla birlikte, dev sanayi yatırımlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Kocaeli’nin ülkemiz ekonomisine en önemli katkısı sanayi ve teknoloji üretim faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Konumunun sunduğu lojistik avantajlar Kocaeli’yi sanayi yatırımları için cazip hale getirmekte ve ülkemizin ihracat ve ithalatında çok önemli bir pay sahibi yapmaktadır. Sektörel kümelenmenin de büyük avantajları olan ilimizde, ihtisas OSB’ler, ana sanayi ve yan sanayinin birlikte oluşturduğu ekosistemler eliyle görülmektedir. İlimizde tüzel kişiliği bulunan 5’i ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere 14 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 157 bin kişi istihdam edilmektedir. İlimizde aynı zamanda faal durumda 2 adet Serbest Bölge ve 2 adet yapım aşamasında olan Özel Endüstri Bölgesi vardır. Kocaeli, özellikle büyük ölçekli sanayi tesislerinin tercih ettiği bir ildir. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde Kocaeli’den 83 firma, merkezi Kocaeli olan 40 firma ile ilimizde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı 4.498 firma bulunmaktadır. Ağırlıklı sektörler; taşıt araçları ve yan sanayi, kimya ve petrokimya, makine, plastik ve demir çelik sektörleri olup Kocaeli İmalat sanayi içerisinde kimya sanayi, Türkiye İmalat Sanayi içerisindeki %27’lik payı ile ilk sırada; otomotiv sektörü %39 ve metal sektörü de %19 payı ile ülkemizin sanayi alanında önemli bir yer tutmaktadır. Kocaeli aynı zamanda 2023 yılında ülkemizdeki ihracat ve ithalat kaynaklı elleçlemelerin ton olarak %15,6’sını gerçekleştirmiş farklı kapasitelerde 36 liman tesisi ile önemli bir liman kentidir.”

Kocaeli Gümrüklerinden Yapılan İhracat Ve İthalat Toplamı Türkiye’nin Dış Ticaret Hacminin %19’una Tekabül Etmektedir

Kocaeli’nin ticaret merkezi olduğunu belirten Vali Yavuz, bu alanda devam eden faaliyet ve yatırımlara ilişkin de şunları kaydetti: “2023 yılında Kocaeli gümrüklerinden üretim yerine göre 30.716.794 bin dolar ihracat ve 80.594.137 bin dolar ithalat yapılmıştır. Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat ve ithalat toplamı Türkiye’nin dış ticaret hacminin %19’una tekabül etmektedir. Kocaeli, kamu gelirlerinde de önemli bir paya sahiptir. Vergi tahakkukunda üçüncü, vergi tahsilatının tahakkuka oranında ise %94,9 ile Türkiye’de birinci sıradadır. Bu verilerle birlikte Kocaeli, kişi başına düşen GSYH’de 302 bin 772 TL ile Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır.

Kocaeli Türkiye Sanayinin Merkez Üssüdür

Bilimin ışığında ilerleyen çalışmalar ve buna bağlı olarak gelişen teknolojik faaliyetleri de ele alan Vali Yavuz: “Türkiye sanayisinin merkez üssü konumunda bulunan Kocaeli, son yıllarda Ar-Ge ve inovasyonun merkez üssü olma konusunda da hızla ilerlemekte ve toplam 133 Ar-Ge Merkezi ve 17 tasarım merkezi ile Türkiye üçüncüsüdür. Aynı zamanda bir teknoloji üssü olan Kocaeli’de 5 teknoloji geliştirme bölgesi, TÜBİTAK birimleri ve Bilişim Vadisi ilimizin bilim ve teknolojide ilerlemesine katkı sunmaktadır. Kocaeli, sadece sanayi ve bağlantılı lojistik faaliyetlerinin gerçekleştiği bir il olmayıp doğası, kültürü, tarihi, fuar ve kongre altyapısı ve kış turizmi ile önemli bir turizm destinasyonu olma özelliğine haizdir. Dolayısıyla ülkemizin dünyayla yarışan yüzü Kocaeli’ndeki tüm bu süreçlerde, özel sektörün de uluslararası alanda rekabet gücünü sürdürebilmesi kaliteli insan gücüne sahip olup olmamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Bilindiği üzere rekabette üstünlük ile insan kaynakları arasındaki ilişki her geçen gün kuvvetlenmektedir. Elbette firmaların üstün nitelikli ve iyi yetişmiş kişileri istihdam etmeleri rekabet güçlerini artıracak ve bu da Türk ekonomisine olumlu yansıyacaktır.”

Kariyer Yolculuğunun Daha Sağlam Olması İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

Bir ülkenin en değerli hazinesi iyi eğitim almış, yetenekli ve bilinçli genç nüfusudur diyen Vali Yavuz, gençlerimize yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde her alanda olduğu gibi özellikle üniversite eğitimi alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli atılımlar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla başlattığı “güçlü ve başarı dolu” yarınları inşa etme sürecine bizler de “nitelikli birey, bilinçli toplum ve güçlü Türkiye” gayesiyle hizmet etmek, geleceğimizin teminatı olan siz gençlerin kariyer yolculuğunda daha sağlam adımlarla yürümelerini sağlayacak her türlü fırsatı ve uygun ortamları oluşturmak için yoğun bir biçimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü günümüz dünyası inovasyon, yapay zekâ ve robotik teknolojilerin bulunduğu bir döneme evrilmiş durumda. Aynı zamanda kariyer kavramı sadece hiyerarşik yükselmeyi değil, eğitim süreçlerini de içine alan bir kavrama dönüşmüştür. Dolayısıyla Kariyerin planlanması, yönetimi ve bunlardan elde edilen sonuçlarla süreç içerisinde geliştirilmesi de önem arz etmektedir.”

Vali Yavuz: “Yarınlara İnanıyoruz, Gençlerimize İnanıyoruz, Kendimize Güveniyoruz”

Gençlere öğütlerde bulunan Vali Yavuz: “Gençlerimizden kendilerine güvenmelerini, ülkemizin geleceğine inanmalarını ve Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız ikinci yüzyılına yol aldığımız bugünlerde Türkiye’yi küresel bir güç olma yolunda desteklemelerini ve inanmalarını özellikle istirham ediyorum. Biz yarınlara inanıyoruz, gençlerimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Biz, dün büyüktük bugün büyüğüz ama yarın daha büyük olacağız. Bu inanç ve azim elbette Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizi bir adım daha öne çıkaracaktır. Gerçekten dünyanın hiçbir döneminde bilgi, bu kadar çabuk üretilip bu kadar çabuk tüketilmemiş, eskimemişti. Dolayısıyla artık hayat boyu öğrenme kavramının da tam ortasındayız. Dolayısıyla çok iyi bir üniversiteden mezun oldum çok iyi biliyorum öyleyse ben bu bilgiyle on yıl daha idare ederim devri tamamen kapanmıştır. Bu dönem artık hepimiz için hayat boyu öğrenmenin, sürekli incelemenin, sürekli araştırmanın dönemidir. Dolayısıyla, gençlerimiz kendilerine güvendikçe, sevdikleri işi seçtikçe ve kendilerini doğru analiz ettikçe daha başarılı olacaklardır. Gençlerimize birkaç tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Sevmediğiniz işi asla yapmayın, yüksek puan aldık diye yüksek yerler tercih etmeyin, hala vaktiniz varken sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi yaptığınızda yorulmayacaksınız, kendiniz mutlu olduğunuz gibi muhataplarınızı da mutlu edeceksiniz.”

Vali Yavuz konuşmaların sonunda ise: “Gençlerimizin kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmalarına ve gelecek adına isabetli kararlar almalarına katkı sağlamasını temenni ettiğim, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda tertip edilen Marmara Kariyer Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçen üniversitelerimizin her birine, Rektörlerimize, hocalarımıza, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, çalışma arkadaşlarıma, tüm bilgi birikim ve donanımını kariyer hedefi süreçlerinde gençlerle paylaşan, işverenle işgücünü buluşturan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyor, fuarın verimli geçmesini diliyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların yapılmasının ardından okunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerinin bulunduğu mektupta: “Marmara Kariyer Fuarı'nın başarılı geçmesini ve yeni ufukların açılmasına vesile olmasını diliyorum. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her alanda kendilerini yetiştirmeleri için farklı projeleri hayata geçiriyoruz. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimiz için her türlü farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Hayallerinin peşinden giderek kendi işini kurmak isteyen gençlerimizi nasıl destekliyorsak, kariyer fuarı ile de gençlerimize yardımcı oluyoruz. Çeşitli staj programlarından burs imkanlarına kadar geniş bir yelpazede verdiğimiz desteklerle ideallerini gerçekleştirmek isteyen gençlerimizin her daim yanındayız. Bu süreçteki en büyük motivasyon kaynağımız bizim çektiğimiz sıkıntıları, çileleri, zorlukları gençlerimizin çekmemesini sağlamaktır. Nitekim geçtiğimiz haftalarda tarihi bir adım olarak ilk insanlı uzay misyonumuzu uluslararası uzay istasyonuna gönderdik inşallah 2.astronotumuzu da yakında uzaya göndereceğiz. Bürokrasiden siyasete, iş dünyasından karar alma mekanizmalarına, akademiden bilime her alanda gençlerimizi teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılını, kendini her alanda yetiştirmiş, donanımlı, ideal sahibi, vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz inşallah. Marmara Kariyer Fuarı gibi yenilikçi etkinlikleri gençlerimize ufuk çizme ve yeni vizyonlar kazandırma noktasında çok kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum.” ifadeleri yer aldı.

Açılış töreni; plaket takdiminin gerçekleştirilmesinin akabinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Vali Seddar Yavuz ile protokol üyelerinin hayırlı olsun dilekleriyle açılış kurdelesinin kesilmesi ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ilk olarak 2019 yılında “Yetenek Her Yerde” temasıyla yapılan fuar bu yıl ilimizde Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılıyor. 1071 firmanın katıldığı 750 etkinliğin düzenleneceği ve iki gün boyunca devam edecek Marmara Kariyer Fuarına 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendinin yanı sıra Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Mustafa Doğan, Kocaeli Milletvekilleri; Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Prof. Dr. Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Baro Başkanı Av. Mehmet Gül, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları, iş adamları ve OSB yöneticileri, üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, kariyer merkezi müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.