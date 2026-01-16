BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLENİN ÖNEMİ: DÜZENLENEN “AİLENİN ÖNEMİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN EL ELE” YARIŞMASINA BİRÇOK ÖĞRENCİ KATILDI

Kocaeli Çayırova ilçesinde düzenlenen "Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele" adlı yarışmanın ödülünde öğrencilere şiir-hikaye-resim dallarında ödüller verildi.

Aile, toplumun temel yapı taşlarından biri olarak bireyin kişisel ve sosyal gelişiminin ilk adımının atıldığı kurumdur. Bireyin değer yargıları, davranış biçimleri ve geleceğe bakışı büyük ölçüde aile ortamında şekillenir. Bu nedenle ailenin güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip olması, toplumun ve bireyin genel yapısının da sağlamlığını doğrudan etkiler. Aile bağlarının zayıf olduğu bireylerin bağımlılık gibi olumsuz alışkanlıklara yönelmesi daha olasıdır. Artan internet kullanımı ve yalnızlaşma eğiliminin de aile içi iletişim kopukluklarını doğururken, bireyi yalnızlığa itmektedir.

Olan bu değişimlerden oluşan birey ve toplum kopukluklarını ve sorunlarını nasıl aşacağız? Tabi ki aile ile. Aile birliğini en üst noktada tutmak zorundayız. Bunu başarabildiğimiz zaman değişimler sonucu ortaya çıkan bağımlılıkların çoğundan kurtulabiliriz. Sağlıklı bir birey, sağlıklı bir toplum istiyorsak eğer kültürel değerlerimizi çocuklarımıza aktarmalıyız.

Bu gündem kapsamında 14 Ocak 2026’da T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü -PRODES- kapsamında desteklenmeye hak kazanan, Avrasya Gazeteciler Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi birlikteliğinde yapılan "Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele" başlıklı projeye www.ailesevgisi.com; internet adresi üzerinden yapılan resim-hikâye-şiir-kısa film yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül törenleri Kocaeli ilimizin Çayırova ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde bir ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’da katıldı.

Gazetemiz kurucusu ve projenin sahiplerinden Sayın Kahraman konuşmasında ailenin önemini vurguladı. Bağımlılıkla mücadelede ailenin nasıl bir üstün rol sergilediğinden bahsetti. Aileyi kavramını daha iyi tanımlayabilmek için Ödül töreni bu proje için Uluslararası sanat ve kültür insanı Nedret DEMİR tarafından özel olarak yazılan söz ve müziğini Sn. Demir'in yaptığı , video klip yönetmenliğini de Kubilay Binen’e ait olan “AİLE” adlı eser izletildi.

https://www.ailesevgisi.com/index.php/2026/01/12/nedret-demirden-aile-sarkisi

Düzenlenen ödül töreninde resim kategorisinde derece yapan Çayırova ilçesinden Sahra Naz Bilici, Elif Nurselin Çin, Elif Nisa Erhal' a, şiir kategorisinde Çayırova ilçesinden Zeynep İkbal Sessiz, Emir Çalık, Muhammed Tahmaz, hikaye dalında Çayırova ilçesinden Melisa Ağaç, Asmin Aksoy, Emine Omar'a göstermiş oldukları başarıdan dolayı ödülleri verildi.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu konuşmasını yaparken bağımlılık türlerinden bahsetti. Sigara, alkol gibi bağımlılıkların yanında son yıllarda çokça artan teknoloji bağımlılığı hakkında da konuştu. Televizyon, telefon kullanımlarının günümüzde çok fazla artarak amacının dışında kullanılarak bağımlılık haline geldiğini söyledi. Sayın Kadıoğlu “Mümkünse kendimize bir program yapıp, günün belirli zamanlarında kullanmamalıyız. Kendimize başka uğraşlar bulmamız lazım.” dedi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal kazanan öğrencilere ödüllerini vermeden önce, o da bağımlılığın zararlarından bahsetti. Ailenin bağımlılık konusunda ki önemini ve bağımlılığın ne kadar zararlı olduğundan söz etti. Kendi geçmişinden örnekler veren Önal konuşmasında öğrencilere örnek oldu. Konuşmasını” Benim tek bağımlılığım ailemdir” diyerek sonlandırdı.

Nedret DEMİR ödül töreninde yaptığı konuşmasında“ Aile yılında paydaşlık yapmak ve bu vesileyle gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman tarafından bana takdim edilen plaket benim için çok anlamlı bir ödüldü. Biz birlikte bir aileyiz. Biz olunca her şeyi her şerri yeneriz.” dedi. Ödül töreni sonunda Çayırova Milli Eğitim Müdürü’nün projeye olan desteklerinden dolayı plaket verildi.