Başkan Büyükakın, Basın Onur Günü’nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 16 Ocak’ın şehrimiz ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını Kocaeli’de düzenlediğini ve burada Cumhuriyeti ilanının ilk ipuçlarını verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “16 Ocak 1923 gecesi İzmit’teki Kasr-ı Hümayun’da, bir milletin istikametini belirleyecek fikirler dile gelmiş, Cumhuriyet’in fikri temelleri basının huzurunda atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilk ve son kez basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını açıkça ifade ettiği bu toplantı şehrimiz ve Türk Basını adına onur kaynağı, Cumhuriyetimizin ilanı yolundaki en önemli yapı taşlarından biridir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu basını, imkânsızlıklar içinde hakikatin izini sürmüş; işgal altındaki bir coğrafyada milletin sesi, direnişin kalemi olmuştur. Bugün de aynı sorumluluk bilinci ile varlığını sürdürmektedir. Dijitalleşmenin hız kazandığı, bilgi kirliliğinin arttığı çağımızda basının görevi daha da ağırlaşmış; doğruyu savunmak, hakikati korumak her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

Kocaeli basını, bu köklü mirası taşıyan güçlü bir geleneğe sahiptir. Şehrimizin sosyal, kültürel ve demokratik hayatına katkı sunan basın mensuplarımız; kamuoyunu doğru bilgilendirme, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etme noktasında örnek bir duruş sergilemektedir.

Basın Onur Günü, hakikatin yanında durmanın, mesleki ahlakın ve kamu yararını öncelemenin kıymetini yeniden hatırlama günüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz olmak üzere, 16 Ocak 1923 gecesi kalemleriyle tarihe not düşen basın emekçilerini rahmet ve minnetle anıyor; bugün de mesleğini büyük bir özveriyle icra eden tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Basın Onur Günümüz kutlu olsun.”