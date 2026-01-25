banner1230
GENEL:
Başkan Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK ziyaretlerine Tepeköy Kurs Merkezi ile devam etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Büyükakın, eğitim süreçlerine ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

25 Ocak 2026 Pazar 09:58

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK kurs merkezlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KO-MEK Tepeköy Kurs Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın, merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kursiyerlerle birebir sohbet eden Büyükakın, eğitim süreçlerine ilişkin kursiyerlerin görüş ve taleplerini dinledi.

KURSİYERLERLE SOHBET ETTİ

Ziyarette Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, Kadın ve Aile Hizmetleri İdari İşler Müdürü Özcan Mumcu ile beraberindeki yöneticiler yer aldı. Kurs merkezindeki sınıfları tek tek gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında yenilikçi ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışını önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, müfredatta yapılan ve yapılması planlanan değişiklikler hakkında eğitmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

KO-MEK, HERKESİN HAYATINA DOKUNUYOR

KO-MEK’in yalnızca mesleki beceri kazandıran bir yapı olmadığını ve aynı zamanda sosyal gelişimi destekleyen önemli bir eğitim modeli sunduğunu ifade eden Büyükakın, kurs merkezlerinin her yaştan bireyin hayatına dokunan güçlü bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Kursiyerlerin ve onların ailelerinin hayatına doğrudan katkı sunan KO-MEK eğitimlerinin önemine değinen Büyükakın, kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaretten dolayı oldukça memnun kalan kursiyerler, Başkan Büyükakın ve Büyükşehir yöneticilerine teşekkür etti.

