GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan vatandaşları makamında ağırlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gerçekleştirilen halk günü buluşmaları ile kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları misafir ederek talep ve sıkıntılarını dinliyor.

Başkan vatandaşları makamında ağırlıyor

11 Aralık 2024 Çarşamba 12:36

 Darıca Belediyesi'nin belli aralıklarla gerçekleştirdiği, vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini Başkan Muzaffer Bıyık’a doğrudan iletmesini sağlayan halk günü buluşmaları devam ediyor. Her hafta Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki makamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları tek tek misafir eden Başkan Muzaffer Bıyık, gelen her talebi dinleyip not alarak  çözüm üretilmesi için ilgili birimlere talimat veriyor. 
   
  "Vatandaşlarımızın taleplerini önemsiyoruz" 
  Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, talep, öneri ve şikâyetleri dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, halk günü buluşmalarının çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi.  Göreve geldiği ilk günden itibaren gönül belediyeciliği anlayışıyla her fırsatta toplumun bütün kesimleriyle iç içe olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini ve bu nedenle halk buluşmalarına devam edeceklerini söyledi. Görüşmeye gelen vatandaşlar da hem belediyenin çalışmalarından dolayı hem de halk buluşmaları programı için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
1 ton ayva bilim parkı için satıldı 1 ton ayva bilim parkı için satıldı
TEKNOFEST’e katılacak öğrencilere İSG eğitimi TEKNOFEST’e katılacak öğrencilere İSG eğitimi
Kocaeli’de 4 bin ağaç toprakla buluşturuluyor Kocaeli’de 4 bin ağaç toprakla buluşturuluyor
Havayolunda tazminat devreye girdi, 600 Euro'ya kadar alınabiliyor Havayolunda tazminat devreye girdi, 600 Euro'ya kadar...
Ses ve enstrüman eğitimi ile gençlerin sanatsal gelişimi sağlanıyor Ses ve enstrüman eğitimi ile gençlerin sanatsal...
TÜPRAŞ'tan açıklama: TÜPRAŞ'tan açıklama: "Bir ünitemizde bir alevlenme...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

1 ton ayva bilim parkı için satıldı
Kartepe’de geleneksel hale gelen ayva satışı etkinliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Genç...

Haberi Oku