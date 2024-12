Başkan vatandaşları makamında ağırlıyor

Darıca Belediyesi'nin belli aralıklarla gerçekleştirdiği, vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini Başkan Muzaffer Bıyık’a doğrudan iletmesini sağlayan halk günü buluşmaları devam ediyor. Her hafta Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki makamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları tek tek misafir eden Başkan Muzaffer Bıyık, gelen her talebi dinleyip not alarak çözüm üretilmesi için ilgili birimlere talimat veriyor.

"Vatandaşlarımızın taleplerini önemsiyoruz"

Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, talep, öneri ve şikâyetleri dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, halk günü buluşmalarının çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Göreve geldiği ilk günden itibaren gönül belediyeciliği anlayışıyla her fırsatta toplumun bütün kesimleriyle iç içe olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini ve bu nedenle halk buluşmalarına devam edeceklerini söyledi. Görüşmeye gelen vatandaşlar da hem belediyenin çalışmalarından dolayı hem de halk buluşmaları programı için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

İHA