İSG öğrencileri sektörü Büyükşehir’le tanıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü-İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerine uygulamalı eğitim desteği verdi. Güncel bilgi ve uygulamalarla buluşan öğrenciler, İSG süreçlerinin sahadaki karşılıklarını birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde; acil durum yönetimi, İSG organizasyonu, belediye hizmetlerinde iş güvenliğinin özel gereklilikleri, çalışan sağlığı konuları ve temel ilkyardım uygulamaları ele alındı. Program kapsamında öğrenciler, hem mevzuata dayalı teorik bilgileri hem de belediyelerde yürütülen İSG süreçlerinin sahadaki karşılıklarını birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

 

GENÇ PROFESYONELLERE DESTEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş hayatı için önem verdiği bu eğitimlerle İSG alanında yetişen genç profesyonellerin uygulamaya yönelik farkındalığını artırmayı, kamu kurumlarında İSG kültürünün gelişimine katkı sağlamayı ve geleceğin iş güvenliği uzmanlarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu eğitimi de bizzat gelecekte iş hayatına atılacak İSG öğrencilerine veren Büyükşehir, böylece yeni mezun olacak gençlerin iş hayatında bu güvenlikleri daha aktif ve doğru kullanmasını sağladı.

 

ÜNİVERSİTE VE KAMU İŞ BİRLİKLERİ SÜRDÜRÜLECEK
Kocaeli Üniversitesi İzmit MYO’nun öğretim üyeleri, yürütülen çalışmalar hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram’ı ziyaret etti. Görüşmede eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, saha uygulamalarının artırılması, belediye birimlerinde staj ve gözlem imkânları gibi yeni iş birliği alanları değerlendirildi. Bu temasların sonucunda üniversite-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi, uygulamalı öğrenci programlarının genişletilmesi ve İSG alanında ortak projeler geliştirilmesi hedeflendi.

 

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
İzmit MYO öğrencileri, bu eğitimle aynı zamanda sektörle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt bularak yeni networkler edinme fırsatı buldu. Öğrenciler, İSG alanında eğitime verdikleri katkılardan dolayı Büyükşehir’e teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üniversite-kamu iş birliğinin devam edeceğini ve gençlere yönelik eğitim desteklerinin süreceğini belirtti.


(Erkan ERENLER)

