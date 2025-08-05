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İzmit’te yıldızların altında ‘Rafadan Tayfa’ keyfi

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliğinde bu hafta “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” izlendi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği açık hava sinemasında keyifli dakikalar yaşandı.

İzmit'te yıldızların altında ‘Rafadan Tayfa' keyfi

05 Ağustos 2025 Salı 10:21

 MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği, yaz akşamlarına renk katan “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği, her cumartesi farklı bir filmle sinemaseverler ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinliklerde hem aileler hem de çocuklar unutulmaz anlar yaşıyor.

 

ÜCRETSİZ İKRAMLAR VE NEŞELİ ANLAR

Bu hafta gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen animasyon filmi “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” Milli İrade Meydanı’nda heyecanlı bir kalabalık tarafından takip edildi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, filme büyük ilgi gösterdi. Gösterim boyunca patlamış mısır ikram edildi. Çocuklara özel film gösterimi, yüksek katılım ve neşeli anlarla tamamlandı.

 

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ, KAPASİTE ARTIRILDI

Büyükşehir’in vatandaşlar için düzenlediği ve tamamen ücretsiz olan açık hava sineması yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Hafta sonu ailecek Milli İrade Meydanı’na gelerek yıldızların altında film keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar için her şey düşünüldü. Film boyunca dağıtılan patlamış mısır ikramları vatandaşların sinema keyfine ortak oldu. Her hafta katılımın arttığı meydanda oturma düzeni de vatandaşların talebi doğrultusunda yükseltildi.  Açık hava sinema etkinlikleri ağustos ayı boyunca her cumartesi akşamı saat 21.00’de farklı filmlerle İzmit Milli İrade Meydanı’nda devam edecek.

(Emre KAHRAMAN)

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