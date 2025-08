İzmit’te yıldızların altında ‘Rafadan Tayfa’ keyfi

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda organize ettiği, yaz akşamlarına renk katan “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği, her cumartesi farklı bir filmle sinemaseverler ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinliklerde hem aileler hem de çocuklar unutulmaz anlar yaşıyor.

ÜCRETSİZ İKRAMLAR VE NEŞELİ ANLAR

Bu hafta gerçekleştirilen etkinlikte, sevilen animasyon filmi “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” Milli İrade Meydanı’nda heyecanlı bir kalabalık tarafından takip edildi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, filme büyük ilgi gösterdi. Gösterim boyunca patlamış mısır ikram edildi. Çocuklara özel film gösterimi, yüksek katılım ve neşeli anlarla tamamlandı.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ, KAPASİTE ARTIRILDI